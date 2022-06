Squid Game: The Challenge, trailer del reality ispirato alla serie

Che cos’è Squid Game: The Challenge

Squid Game: The Challenge è il titolo del reality show che sarà trasmesso in dieci puntate su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Proprio come avviene nella serie tv, saranno presenti 456 concorrenti che si sfideranno in alcuni giochi con l’obiettivo di conquistare l’ambito montepremi di 4,56 milioni di dollari. Il trailer ricalca alcune scene già viste durante la serie tv, con gli uomini incappucciati incaricati di tenere a bada i concorrenti/prigionieri e questi ultimi impegnati nella lotta alla sopravvivenza. Non è ancora chiaro se questo reality show ripercorrerà fedelmente la trama della serie tv, con i sei giochi per bambini partendo da “Un, due, tre stella!”, passando per il “Tiro alla fune” sino ad arrivare al “Gioco del calamaro” (Squid Game), ma di una cosa possiamo stare certi: non ci sarà nessun morto ovviamente! Infatti, contrariamente a quanto avviene nella serie tv, i concorrenti che saranno eliminati nel corso dei giochi resteranno vivi e vegeti, così come il vincitore che però potrà godersi veramente il ricco montepremi di 4,56 milioni di dollari. Per richiedere di partecipare, basta andare sul sito squidgamecasting.com, dove possiamo notare come le selezioni siano divise in tre parti. Infatti, ci si può iscrivere nel cast degli Stati Uniti, nel cast del Regno Unito ma anche in quello globale. L’unica richiesta che viene fatta, come si legge sul sito, è conoscere la lingua inglese.