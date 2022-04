Squid Game, la seconda stagione potrebbe uscire nel 2024

Come riportato da Variety, a breve il regista Hwang Dong-hyuk inizierà a lavorare ai nuovi episodi

La prima stagione di Squid Game ha riscosso un successo straordinario divenendo un vero e proprio fenomeno mediatico a livello internazionale. Nelle scorse ore Variety ha rilanciato la notizia secondo cui i nuovi episodi della serie targata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) potrebbero fare il loro arrivo nel 2024 .

SQUID GAME, LA SECONDA STAGIONE

approfondimento

Squid Game, il creatore lavora a un film ispirato ad Umberto Eco

Un consenso planetario che ha reso la produzione popolare in tutto il mondo. Squid Game ha conquistato anche il favore della critica ottenendo ben tre nomination ai Golden Globe Awards e una vittoria nella categoria Miglior attore non protagonista in una serie grazie alla performance di O Yeong-su.