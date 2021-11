Squid Game, il finale alternativo

Attenzione, spoiler. Chi ha visto Squid Game ricorda bene come finisce la serie: nella sequenza finale vediamo Gi-hun, unico sopravvissuto ai giochi mortali e vincitore di 45,6 miliardi di won, sul punto di partire per raggiungere gli Stati Uniti, dove vive la figlia che non vede da tempo. Quando capisce, però, che i giochi stanno continuando anche dopo la morte di Oh Il-nam, ad un passo dall'imbarco Gi-hun si gira e torna indietro. L'uomo non può voltare pagina, ha deciso di diventare protagonista della sua vita e di voler fermare l’organizzazione che si nasconde dietro lo Squid Game. Hwang Dong-hyuk ha recentemente rivelato di essere stato molto indeciso sul finale. “In realtà abbiamo lottato tra due diversi scenari differenti per il finale. Ce n’era uno alternativo in cui Gi-hun sale effettivamente sull’aereo e parte. E poi c’era ovviamente quello in cui si volta a cammina verso la telecamera, quello che tutti conoscete. Ci siamo costantemente chiesti: è davvero giusto per Gi-hun prendere la decisione di partire e andare a trovare la sua famiglia, per perseguire la propria felicità? È il modo giusto per noi di proporre davvero la domanda o il messaggio che vogliamo trasmettere attraverso la serie? Siamo giunti alla conclusione che la domanda che vogliamo proporre non può essere proposta davvero se lui sale su quell’aereo. La domanda a cui vogliamo rispondere è: perché il mondo è arrivato ad essere quello che è adesso? Si può dare una risposta solo se Gi-hun torna indietro. Quindi è così che siamo arrivati a scegliere quel finale”. Del resto il finale scelto da Hwang Dong-hyuk è anche quello che meglio lascia intendere la possibilità della seconda stagione.