Squid Game 2 ha avuto il via libera da Netflix: tutto ciò che sappiamo

Alcune anticipazioni della seconda stagione di Squid Game

approfondimento

Squid Game, il making of della serie cult di Netflix

In tale lettera, il regista ha svelato anche alcune anticipazioni. Innanzitutto, egli ha voluto ringraziare i fan che hanno visto Squid Game portandola, in soli 12 giorni, a raggiungere la cifra record di 142 milioni di account coinvolti, con addirittura 1,65 miliardi di ore di visualizzazione. Hwang Donk-hyuk ha dichiarato che ci sarà ancora il protagonista Seong Gi-hun, il vincitore dell’ultima edizione degli Squid Game interpretato da Lee Jung-jae. Non mancherà uno degli antagonisti principali, cioè Front Man, l’uomo mascherato a capo dell’organizzazione del cruento spettacolo. Molto probabile anche la presenza dell’uomo in giacca e cravatta con i ddjaki, un gioco coreano che serve come espediente per reclutare le persone e invitarle allo Squid Game. Vi ricordate, invece, della bambola-robot che spara ai partecipanti al primo gioco “Un, due, tre stella”?. Ecco, nella seconda stagione Hwang Donk-hyuk ha rivelato che ci sarà Cheoul-su, il “fidanzato” di tale bambola. Per quanto concerne, invece, la possibile data di rilasciato di Squid Game 2, al momento sembra che l’attesa sarà più lunga del previsto. Infatti, il regista ha più volte affermato di aver scritto solo una piccola bozza dei nuovi episodi. L’obiettivo è trasmettere Squid Game 2 tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024: da capire, però, se si riuscirà a perseguire questo intento.