BAFTA TV Awards 2024, ancora nomination per Succession e The Crown

I premi BAFTA dedicati alle serie televisive e ai prodotti e ai personaggi della tv, che saranno assegnati con una cerimonia il prossimo 12 maggio, vedono favoriti The Crown e Black Mirror, in gara con otto e sette nomination. Cinque nomination a testa per Succession e The Last of Us, queste ultime anche candidate a Migliore serie internazionale insieme alla pluripremiata The Bear

A meno di due mesi dalla cerimonia di consegna dei BAFTA TV Awards 2024, i premi che celebrano i migliori prodotti e i maggiori talenti del piccolo schermo con riferimento all'ultima stagione televisiva, sono stati svelati i candidati ai riconoscimenti, tra i più prestigiosi del settore.

Guidano le nomination le serie The Crown e Black Mirror ma tra i candidati continuano a circolare anche show come Succession, The Last of Us e The Bear che hanno vinto già parecchi premi negli ultimi mesi.

Molti i professionisti alla prima nomination al premio, tra questi Elizabeth Debicki, Lady Diana in The Crown, e Hannah Waddingham, co-conduttrice dell'Eurovision Song Contest 2023.

Ecco le nomination delle categorie principali.



Le serie e gli attori candidati Ai BAFTA TV Awards 2024, riconoscimenti televisivi che si assegneranno ufficialmente il prossimo 12 maggio con una cerimonia condotta da Romesh Ranganathan e Rob Beckett, molte conferme, almeno sotto il profilo dei titoli e dei personaggi in gara per i premi.

Le nomination per la Migliore serie internazionale sono andate a The Bear, Beef, Class Act, The Last Of Us, Love & Death e Succession.

Per Succession, che ha ottenuto in totale cinque nomination, candidature anche per gli attori Brian Cox e Matthew Macfadyen.

Cinque nomination anche per The Crown, che ha quattro attori candidati: Elizabeth Debicki, Lesley Manville, Dominic West e Salim Daw. Se The Crown ha ottenuto in totale otto candidature, ben sette sono andate a Black Mirror che si è aggiudicata anche un posto tra i Migliori episodi della stagione con Demon 79 in onda nella stagione 6 dello show.

Fermi a quota sei candidature gli show Happy Valley, Slow Horses e The Sixth Commandment. approfondimento Bafta 2024, tutti i premi e i vincitori. FOTO

In nomination anche i Beckham per un momento di tv iconico I BAFTA TV Awards 2024 premiano anche personaggi e programmi televisivi di intrattenimento e informazione.

Hannah Waddingham, candidata per il suo lavoro di co-conduttrice dell'Eurovision Song Contest 2023, figura anche col suo show di Natale come star di uno dei migliori programmi d'intrattenimento dell'anno.

Sul fronte news spicca il concerto per l'incoronazione di Re Carlo III in onda su BBC One.

David Tennant agguanta la prima nomination ai BAFTA TV Awards tra i Migliori attori comici; tra le donne c'è anche Roisin Gallagher.

Curioso il premio che celebra il Miglior momento televisivo, un premio che viene votato dal pubblico. In questa categoria figurano anche Victoria e David Beckham protagonisti di una conversazione virale sulla provenienza operaia della prima, puntualmente smentite dal secondo.

In nomination anche il momento della morte di Logan Roy in Succession, la resa dei conti di cucina di Catherine Cawood e Tommy Lee Royce in Happy Valley e la rivelazione del quindicesimo dottore in Doctor Who: Ncuti Gatwa.