L'Inter e Kanye West sembrano ormai indissolubilmente legati. Il rapper e produttore, noto per le sue canzoni quanto per le sue provocazioni, ha campionato le voci dei tifosi della Curva Nord inserendole nei brani Carnival e Stars, presenti nel nuovo disco Voltures 1. E, suo figlio Saint, è un grande tifoso dei nerazzurri. Non ha dunque stupito più di tanto vederlo sugli spalti di Inter-Atletico Madrid, finita 1 a 0.

Perché Kanye West indossava una maschera nera

Ciò che davvero ha stupito, più che la presenza di Kanye West e Bianca Censori, è stato il look del rapper. Kanye (o Ye, come adesso si fa chiamare) è arrivato a San Siro col volto nascosto dietro una maschera nera, come già fatto in altre occasioni del passato. Perché la maschera? A spiegarlo, più o meno, è stato lui: "Ecco perché ho indossato questa maschera: perché non sono preoccupato di salvare la faccia". Una frase che, come molte delle frasi di West, si apre a molte interpretazioni. O forse a nessuna, visto che decifrarlo pare impossibile. E spiegare i suoi comportamenti anche. Del resto, la stessa mascherà la indossò nel 2021, dopo il tristemente noto litigio con l'ex moglie Kim (Kardashian). All'epoca sembrò evidente che, quel travestimento, servisse a evitare l'assalto dei giornalisti.