Le due date si annunciano come “listening party”, ovvero, esperienze di ascolto che saranno diverse dai classici concerti. Il format riprende quello pensato per il live, mai realizzato, di cui si era parlato lo scorso autunno. Col rapper sul palco anche Ty Dolla $ign

I fan di Kanye West sanno che bisogna stare sempre con le antenne dritte quando si tratta del proprio beniamino poiché le sue mosse arrivano, molto spesso, in maniera inaspettata.

Non c'è da sorprendersi, dunque, che il rapper e poliedrico artista abbia deciso di fare una doppia apparizione in Italia tra pochissimi giorni, due appuntamenti storici, per i quali i biglietti saranno disponibili a brevissimo.

Da oggi, venerdì 16 febbraio, a partire dalle ore 15:00, saranno aperte le vendite dei ticket per i due live di Milano e Bologna fissati rispettivamente per il 22 febbraio al Forum di Assago e per il 24 febbraio 2024 all’Unipol Arena di Bologna.

L'annuncio è arrivato sui canali ufficiali di Vivo Concerti e D'Alessandro e Galli, organizzatori e promoter degli eventi. La vendita, aperta esclusivamente su TicketOne ha già mandato in tilt i fan.

Due esperienze di ascolto di Volture Vol. 1 Kanye West si esibirà in Italia, la notizia sembra essere ormai ufficiale, vista la dovizia di particolari che riguardano l'evento di cui si è vociferato tanto e che ora, finalmente, assume contorni concreti.

Il rapper, produttore e musicista, nonché artista che ha superato Taylor Swift in termini di ascolti in streaming su Spotify, ha scelto l'Italia per esibirsi per due esperienze audio che suonano come dei veri e propri appuntamenti imperdibili.

Le date al Forum di Assago e all'Unipol Arena, che si terranno a un giorno di distanza l'una dall'altra, più che tradizionali concerti, saranno occasioni per ascoltare Volture Vol. 1, il lavoro di West uscito lo scorso 10 febbraio.

I due appuntamenti indoor saranno esperienze d'ascolto, ovvero, “listening party” non meno interessanti dei canonici live, specie perché sul palco con Ye ci sarà Ty Dolla $ign, altro membro del superduo hip hop che sta dietro all'album collaborativo che, come c'era da aspettarsi, ha già suscitato polemiche e reazioni. Tra queste, la più rilevante, è senz'altro la rimozione dallo streaming di alcuni brani che contengono suoni già esistenti e che West avrebbe usato senza autorizzazione.

Nello specifico, Good (Don't Die) è stato rimosso da Spotify poiché contiene campionamento di I Feel Love di Donna Summer non autorizzato dagli eredi dell'artista. Sulla questione Ye non ha fatto una piega e ha piuttosto invitato i fan ad acquistare l'album con tutte le canzoni su Yeezy.com. leggi anche Kanye West, il concerto a Reggio Emilia non si farà

I biglietti: date e modalità di vendita Per le due date, davvero imminenti, in Italia Kanye West avrebbe pensato a ciò che aveva previsto lo scorso ottobre a Reggio Emilia, evento annunciato e poi cancellato nell'area di Campovolo.

I fan sono ora disposti a darsi battaglia per ottenere i biglietti dei due eventi il cui costo partirebbe da centoquindici euro.

La vendita, aperta su TicketOne dalle ore 15:00 del 16 febbraio, si annuncia agguerrita, con ogni utente che potrà acquistare fino a sei biglietti, tutti nominativi e non rivendibili su fanSALE.it.

La speranza, per molti, è anche quella di riuscire ad ascoltare in anteprima qualcosa dei prossimi volumi di Volture, il 2 e il 3, la cui uscita è prevista per i prossimi 8 marzo e 5 aprile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da D'Alessandro e Galli (@dalessandroegalli) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie