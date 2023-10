Kanye West, il concerto a Reggio Emilia non si farà

Spettacolo

Chi è Bianca Censori, la nuova "moglie" di Kanye West. FOTO

Nelle ultime ore si sta parlando molto di Kanye West e sua “moglie” (non si sa se i due si siano sposati ufficialmente). Il rapper e fashion designer è stato avvistato con i pantaloni abbassati in barca a Venezia assieme alla compagna, dando il via a uno scandalo dai potenziali contorni sessuali, visto che Ye è stato visto mezzo nudo. Scopriamo chi è Bianca Censori, la sua partner

Bianca Censori è la nuova “moglie” di Kanye West. Usiamo le virgolette poiché non è chiaro se i due si siano sposati ufficialmente davvero. Ecco Bianca Censori in uno scatto datato maggio 2022, mentre passeggia a New York



Benché il matrimonio non si sa se sia stato ufficialmente celebrato o meno, in effetti due fedi nuziali sono portate da Kanye West e Bianca Censori. “Pare che, il 13 gennaio, una cerimonia segreta e tra pochi intimi ci sia stata e sia stata anche fortemente sentita dai due protagonisti”, si legge su Vanity Fair. Ecco Bianca Censori a New York, in una foto del 2022