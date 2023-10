Kanye West, il concerto a Campovolo potrebbe slittare

approfondimento Emma Marrone: "Ho cucinato per Kanye West in Salento"

L’annuncio del concerto di Kanye West ha subito incuriosito il pubblico creando grande interesse per l’evento. Al momento tutto tace sulla data ufficiale e l’artista non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo. Non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.

Il suo album di debutto The College Dropout lo ha reso immediatamente celebre a livello mondiale. Tra i suoi brani più famosi Can't Tell Me Nothing, Stronger, Love Lockdown, Heartless, Power e Famous. Tra le collaborazioni troviamo Heard ‘Em Say con Adam Levine, Good Life con T-Pain, FourFiveSeconds con Paul McCartney (FOTO) e Rihanna.