Kanye West si scusa con Kim Kardashian: "Per piacere, perdonami"

Kanye West ha fatto le sue scuse su Twitter a Kim Kardashian, per aver reso pubbliche le loro questioni private. Un tweet, questo, arrivato nel corso di una visita ad un pronto soccorso locale nel Wyoming (dove lui e Kim possiedono un ranch).

Il rapper ha dunque finalmente rotto il silenzio sullo stato del suo matrimonio, chiedendo perdono a Kim dopo una settimana di sconnessi post su Twitter in merito alla loro relazione. In quei post, West accusava la moglie di aver cercato di "rinchiuderlo", manifestando la sua volontà di divorziare. E ricordava, come già raccontato durante il comizio in Carolina del Sud, la sua intenzione di far abortire Kim quando questa aspettava North (la prima dei loro quattro figli).

Nello stesso giorno in cui ha fatto le sue scuse, Kanye West ha visitato il Cody Regional Health nel Wyoming, mentre le preoccupazioni sulla sua salute mentale continuavano (e continuano) a crescere. Un membro del suo staff ha rivelato al DailyMail.com che il rapper si trovava lì per far visita ad un amico. Ma nessuna notizia ufficiale è stata data in merito: l’unica certezza è che quel viaggio in Wyoming è arrivato dopo una tappa a San Francisco, in cui ha visitato uno studio d’arte e ha tentato (invano) di incontrare Kim Kardashian.

“Voglio scusarmi con mia moglie Kim per aver reso pubblica una questione privata. Non ho saputo proteggerla come lei ha protetto me. Kim, so di averti ferito. Per piacere perdonami. Grazie per essere sempre al mio fianco”, ha scritto.