Usa 2020, Kanye West: "Dare un mln di dollari a chi avrà un bambino"

Un aiuto economico, il massimo sarebbe un milione di dollari, per consentire alle mamme in difficoltà di portare a termine la gravidanza e marijuana libera. Sono alcune delle proposte di Kanye West dal palco dell’Exquis Event Centre, a North Charleston, in South Carolina, dove il rapper è stato protagonista del primo evento elettorale a due settimane dall’annuncio della sua candidatura alle presidenziali americane. Non è però ancora chiaro se la corsa di West alla Casa Bianca sia reale o se si tratti di un’iniziativa promozionale legata all’uscita di un nuovo album.

West, 43 anni, è apparso indossando un giubbotto antiproiettile e con la scritta "2020" tra i capelli rasati e ha invitato alcune giovani donne del pubblico a parlare sul palco di questioni che le riguardavano, come la disuguaglianza nell'istruzione e la brutalità della polizia. Il rapper ha quindi iniziato un discorso che ha toccato una vasta gamma di argomenti, dalla sua battaglia con gli oppioidi ai suoi rapporti d'affari con la Adidas, prima di illustrare la sua posizione a pro-vita.

Kanye West e l'aborto

Proprio parlando dell'aborto, West ha ricordato che i suoi genitori avevano quasi interrotto la gravidanza conclusasi con la sua nascita e si è messo a piangere. "Kanye West avrebbe potuto non esserci, perché mio padre era troppo occupato", ha detto il cantante. Lo stesso West ha raccontato anche di aver chiesto alla moglie Kim Kardashian di abortire quando era in attesa della loro primogenita, North. "Ho quasi ucciso mia figlia, mia moglie voleva divorziare dopo questo discorso che le ho fatto, lei ha portato North nel mondo, anche quando non volevo".



"Un milione di dollari per chi ha un bambino"

West ha comunque chiarito di non essere contrario all'aborto, ma ha anche sostenuto che Gli Usa dovrebbero fornire più supporto per le donne che ne hanno bisogno. "Il massimo - ha detto il rapper - sarebbe che tutti coloro che mettono al mondo un bambino ottenessero un milione di dollari o qualcosa del genere".

"Marijuana libera"

Durante il comizio West ha anche promesso che, se sarà eletto, la marijuana sarà legale e gratuita. Il comizio si è chiuso dopo alcune considerazioni sull'interpretazione della Bibbia. Il rapper è uscito dall'Exquis Event Centre fra applausi e cori di disapprovazione.