Usa 2020, Kanye West presenta i documenti per candidarsi a presidente

Due settimane dopo aver annunciato con un tweet la sua candidatura alle elezioni presidenziali americane di novembre, Kanye West ha presentato i primi documenti ufficiali per la sua campagna in Oklahoma, ieri, ultimo giorno utile nello Stato del Sud. Un rappresentante del rapper - riporta il magazine People - ha presentato la documentazione e i 35mila dollari necessari per poter partecipare alla corsa elettorale. La conferma è arrivata dalla commissione elettorale dell’Oklahoma . Sempre ieri, inoltre, il team messo insieme da West per organizzare la sua candidatura ha inviato una dichiarazione di candidatura alla Commissione elettorale federale presentando il suo comitato elettorale come "Kanye 2020". Ma restano ancora molti dubbi su quanto la candidatura di West sia da prendere sul serio, se il rapper sia davvero intenzionato a presentarsi e se riuscirà effettivamente a tentare l'impresa.

I dubbi sulla candidatura

Sempre ieri infatti l’Intelligencer, rubrica del New York Magazine, aveva scritto di aver contattato il responsabile comunicazione di West, che ha risposto "He's out": Kanye si è ritirato. In ogni caso l’eventuale candidatura del rapper, se il tentativo fosse davvero serio, resta molto difficile: in molti Stati non può più candidarsi perché il termine è già scaduto mentre in altri dovrebbe raccogliere un significativo numero di firme in un breve lasso di tempo, o comunque non riuscirà a rispettare i requisiti per potersi candidare.