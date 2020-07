Che succede a Kanye West? "Mia moglie Kim Kardashian vuole internarmi"

Il passaggio più controverso e sconnesso è stato quello in cui ha raccontato di come l'aborto di sua figlia North sia stato evitato dall'intervento di Dio, apparsogli in una camera d'albergo a Parigi a minacciarlo personalmente: “Se mandi affa... il mio piano, io farò lo stesso col tuo”. In un crescendo tra il patetico e il surreale, West ha poi rivelato che anche suo padre voleva abortirlo, ma “mia madre mi ha salvato la vita, non ci sarebbe stato nessun Kanye West perché mio padre era troppo occupato”.

approfondimento

Kim Kardashian, nuovo look per la modella e moglie di Kanye West

Non è chiaro se Kanye West riuscirà a mettere insieme tutte le firme che servono, né se gli interessi davvero correre alle Elezioni. È proseguito anche ieri, con una serie di tweet a raffica che attaccavano direttamente la moglie Kim Kardashian, la suocera Kris Jenner, ma anche gli attori Shia LaBeouf e Bill Cosby. “Kim stava cercando di volare in Wyoming con un medico per rinchiudermi come nel film Get Out perché ieri ho pianto per avermi salvato la vita". I tweet sono stati successivamente cancellati, ma le schermate stanno comunque facendo il giro di Twitter.