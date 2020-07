Kim Kardashian: le Instagram stories in cui parla di Kanye West

Kanye West, le dichiarazioni shock

Nel corso dei primi comizi, necessari alla corsa per la Casa Bianca, Kanye West ha sconvolto l’opinione pubblica. Si è presentato come candidato indipendente, con un giubbotto antiproiettile addosso, e ha parlato di aborto illegale, di droghe leggere, di soldi. “Mio padre voleva abortire. Mia madre mi ha salvato la vita, non ci sarebbe stato nessun Kanye West perché mio padre era troppo occupato” ha confessato in lacrime, per poi confessare di aver chiesto lui stesso a Kim di abortire: “Ho quasi ucciso mia figlia, mia moglie voleva divorziare dopo questo discorso che le ho fatto, lei ha portato North nel mondo anche quando non volevo”.

Ha poi parlato di sostegno alle famiglie ("Il massimo sarebbe che tutti coloro che mettono al mondo un bambino ottenessero un milione di dollari o qualcosa del genere”), di marijuana (che vorrebbe legale e gratuita). E, successivamente, ha scritto dei tweet molto duri poi cancellati. “Kim stava cercando di volare in Wyoming con un medico per rinchiudermi come nel film Get Out perché ieri ho pianto per chi mi ha salvato la vita” ha scritto.

In seguito a quelle dichiarazioni, le riviste di gossip hanno iniziato a parlare di divorzio. "Dall'inizio del lockdown hanno avuto litigi quotidiani su tutto. Ma soprattutto sui bambini, sul loro futuro e sulle diverse direzioni in cui stanno andando. Vivono vite totalmente separate. Non so se riusciranno a sopravvivere. La famiglia sta cercando di capire cosa fare, sperando che questo incubo finisca presto e che possano mettere Kanye in cura” ha rivelato una fonte anonima a Page Six.