Roadrunner, il documentario sul Bourdain cuoco, scrittore e rockstar

Il film di Morgan Neville è stato presentato quasi quattro anni fa al Tribeca Film Festival e, da qualche giorno, è disponibile in streaming. Criticato per l'uso dell'AI per ricreare la voce del cuoco, il lungometraggio racconta l'Anthony Bourdain poeta, reporter e raccontastorie. Oltre ovviamente alla persona spesso sola, confusa e insofferente celata dal personaggio