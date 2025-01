Timothée Chalamet si riunisce con i sosia nel video promo del SNL

Spettacolo

Timothée Chalamet compie 29 anni, 20 look iconici dell'attore. FOTO

Celebre per il suo talento quanto per i suoi outfit, il divo newyorchese ha rivoluzionato lo stile maschile grazie al suo incredibile gusto personale che mescola sartorialità, sportswear e capi dallo spirito ultra contemporaneo. Anticipatore di tendenze e portavoce della moda genderless, l'attore candidato all'Oscar è sempre il più fotografato sui red carpet di tutto il mondo. Ecco una carrellata di look rimasti nella memoria dei fan A cura di Vittoria Romagnuolo

Timothée Chalamet, attore statunitense classe 1995, festeggia oggi 27 dicembre il suo ventinovesimo compleanno.

Il divo del grande schermo, uno degli interpreti più acclamati della sua generazione, è sulla cresta dell'onda per A Complete Unknown, il film biografico musicale in cui recita e canta nei panni di Bob Dylan. Chalamet ha mantenuto il look del cantautore anche fuori dal set e a New York lo ha omaggiato replicando il suo stile dei primi del Duemila (con i capelli biondi)



Timothée Chalamet si è sempre fatto notare per il suo stile, contemporaneo, unico ed originale. Al pari di Zendaya Coleman, è uno dei divi più fotografati sul tappeto rosso, specie per la capacità di trovare outfit a tema con i personaggi interpretati sullo schermo. A Hollywood Chalamet è uno degli attori più capaci nel method dressing. Per Dune - Parte due, sia lui che Zendaya, sua compagna di set, si sono dati distinti per i look a tema futuristico. A Seoul hanno addirittura sfoggiato outfit gemelli