Hoppers, il trailer del nuovo film d'animazione 2026 di Pixar

Pixar ha svelato il primo teaser trailer del suo nuovo film d’animazione Hoppers, che arriverà nei cinema nel marzo 2026.



Ideata e diretta da Daniel Chong (già creatore per Cartoon Network della serie We Bare Bears – Siamo solo orsi), che ha sviluppato il soggetto con Jesse Andrews (già co-autore del copione di Luca di Enrico Casarosa), la commedia fantascientifica segue le vicende degli “Hopper”, un gruppo di scienziati che ha scoperto un modo che per entrare mentalmente nei corpi di animali robot. Quando l’amante degli animali Mabel (doppiata nella versione originale da Piper Curda) scopre che un’impresa edile vuole distruggere l’habitat naturale degli animali locali, usa la nuova tecnologia per entrare nel corpo di un castoro. “È come Avatar”, dice la protagonista mentre sperimenta la macchina e cita la saga cinematografica diretta da James Cameron. “Non è come Avatar”, replica però la sua collega. Nel teaser trailer, una volta trasformata in un castoro robot, Mabel si accorge all’improvviso di poter capire gli altri animali. In sottofondo, la canzone Lose Control di Missy Elliott accompagna la scena. Tuttavia, tenta anche di mantenere comportamenti tipicamente umani come quando cerca di salvare la vita a un altro castoro, un gesto invece inaspettato per l’animale.

“Penso che ci siano un paio di motivi per i quali è stato giusto inserirlo”, ha dichiarato a Variety il regista Daniel Chong in merito all’iniziale discussione sull’eventualità di aggiungere nel trailer la gag sul film Avatar. “Uno è per far sapere che, capite, è abbastanza simile, almeno la premessa ricorda molto Avatar”. In più, secondo lui è opportuno informare il pubblico sulla natura “un po’ folle” della pellicola. “Ci saranno cose un po’ ironiche, e sarà un film fuori dagli schemi e caotico”. Certo è che Hoppers avrà “tutti i tratti distintivi di un film Pixar”, e in particolare “sarà emozionante, sincero e sarà un grande film. Ma credo che per quanto mi riguarda, volevo che la commedia fosse il più possibile di alto livello”.

Tra i doppiatori della versione originale c’è innanzitutto l’ex attrice di Disney Channel Piper Curda, voce della protagonista Mabel, che tra il 2013 e il 2014 era apparsa sul canale per bambini e ragazzi in alcuni episodi della serie A.N.T. Farm – Accademia Nuovi Talenti. Insieme a lei c’è anche Jon Hamm, che interpreta il sindaco Jerry, intenzionato a distruggere l’habitat degli animali. “Quel ragazzo è esilarante”, ha detto Chong. “La gente lo conosce per Mad Men, ma le sue doti comiche sono incredibili. E a dire il vero, è molto coraggioso quando si tratta di comicità. Ha aggiunto: “Gli facciamo fare cose piuttosto folli nei nostri film”. Presta la voce anche Bobby Moynihan, già veterano dell’animazione (di recente ha doppiato Bobby Forgetter nel film d’animazione Pixar Inside Out 2) e del talk show Saturday Night Live. “Avendo già lavorato con Bobby, mi sono sentito davvero fortunato di poter riprendere quel rapporto e riprendere da dove avevamo lasciato. È così naturalmente divertente, affascinante e dolce. Direi solo che, in generale, tutti nel nostro cast sono davvero divertenti”.