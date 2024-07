Missy Elliott, The Rain primo brano hip hop inviato su Venere da Nasa

La canzone ha viaggiato alla velocità della luce per 254 milioni di chilometri e ha raggiunto il pianeta dopo 14 minuti. Segue Across the Universe dei Beatles, il primo brano inviato nello spazio dalla Nasa nel 2008

La Nasa ha trasmesso per la prima volta una canzone hip-hop nello spazio. Venerdì 12 luglio, The Rain (Supa Dupa Fly) di Missy Elliott ha viaggiato alla velocità della luce per 254 milioni di chilometri fino a Venere, pianeta che ha raggiunto dopo 14 minuti. Il Jet Propulsion Laboratory dell’agenzia spaziale statunitense ha trasmesso il brano del 1997 mediante il Deep Space Network, il più grande servizio di telecomunicazioni del programma Space Communications and Navigations della Nasa, che utilizza antenne radio giganti. Dopo il lancio, la rapper ha condiviso sui social media il proprio entusiasmo: “YOOO è pazzesco! Siamo appena andati #OutOfThisWorld con la Nasa e abbiamo inviato la PRIMA canzone hip hop nello spazio attraverso il Deep Space Network. La mia canzone The Rain è stata ufficialmente trasmessa fino a Venere, il pianeta che simboleggia la forza, la bellezza e l’empowerment. Il cielo non è il limite, è solo l’inizio”. La canzone segue Across the Universe dei Beatles, che è stata la prima trasmessa nello spazio dalla Nasa nel 2008.