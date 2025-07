Ironheart, Marvel dà il benvenuto a Mefisto: ecco la foto del villain

Dopo anni di speculazioni, la figura del demone più celebre dell’universo dei supereroi della grande M fa finalmente la sua comparsa sul piccolo schermo. Ecco la foto del cattivo



Il ritorno di Mephisto (nella versione italiana, senza il “ph”, quindi Mefisto) nel MCU è salutato dai fan (con tanto entusiasmo per taluni, con tiepida accoglienza per altri).

Dopo anni di speculazioni, la figura del demone più celebre dell’universo Marvel fa finalmente la sua comparsa sul piccolo schermo.

Senza troppo clamore, Marvel ha deciso di giocare una delle sue carte più attese: l’introduzione ufficiale del villain. A distanza di quattro anni dall’esplosione di teorie e ipotesi che avevano infiammato WandaVision nel 2021, è la serie Ironheart – disponibile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) dal 24 giugno – a presentare finalmente il celebre villain. Nei panni del demone che governa l’Inferno, troviamo Sacha Baron Cohen, pronto a stringere un patto oscuro con Riri Williams, la giovane eroina interpretata da Dominique Thorne, armata di un’avanzata armatura in stile Iron Man. Il debutto del personaggio per il Marvel Cinematic Universe arriva dopo il buon riscontro ottenuto lo scorso aprile da Thunderbolts, motivo per cui l’impero della grande M che marchia i supereroi intende giocarsi ogni asso nella manica per mantenere alta l’attenzione anche su Ironheart. Secondo un’intervista rilasciata dalla creatrice della serie, Chinaka Hodge, a Entertainment Weekly, la comparsa di Mephisto rappresenterebbe un tentativo consapevole di riportare i fan sulla rotta entusiastica della visione inarrestabile di Ironheart. Potete guardare le immagini di Mephisto interpretato da Sacha Baron Cohen nel post pubblicato nelle scorse ore su X dall’account ufficiale dei Marvel Studios.

Un finale rivelatore e l’ombra della seconda stagione Il colpo di scena arriva nel sesto e ultimo episodio della prima stagione, The Past is the Past, pubblicato il 1° luglio 2025. Il personaggio misterioso e ricorrente interpretato da Sacha Baron Cohen si rivela essere proprio Mephisto. L’essere sovrannaturale offre a Riri un’occasione impossibile da ignorare: riportare in vita la sua amica Natalie, interpretata da Lyric Ross, morta prima degli eventi narrati. Naturalmente, ogni accordo con il diavolo comporta delle conseguenze, e la serie si chiude lasciando volutamente aperti scenari futuri per una possibile seconda stagione.

Nel panorama fumettistico Marvel, Mephisto è da tempo un avversario ricorrente di personaggi come Ghost Rider, Doctor Strange, Silver Surfer e Spider-Man. Celebre è il suo ruolo nella cancellazione del matrimonio tra Peter Parker e Mary Jane, un evento che ancora oggi persiste nella continuity ufficiale. Inoltre, fu proprio l’esistenza di legami tra Mephisto e Wanda Maximoff – che nei fumetti genera i suoi figli da frammenti dell’anima del demone – a scatenare le fantasiose ipotesi su un suo ingresso nel MCU già ai tempi di WandaVision. Approfondimento Ironheart, dal fumetto alla serie: la storia di Riri Williams

Dal potenziale temuto al via libera definitivo Per molto tempo ci si è interrogati sull’opportunità di introdurre un personaggio come Mephisto all’interno delle produzioni Disney, temendo che la sua natura satanica potesse risultare troppo controversa. Se restrizioni simili sono mai esistite, Ironheart le ha evidentemente superate, spalancando le porte a sviluppi futuri. Tuttavia, nonostante il peso del personaggio nei fumetti, la sua apparizione televisiva sembra non aver avuto l’impatto atteso.

Nella sopracitata intervista a Entertainment Weekly di Chinaka Hodge, la creatrice della serie non ha chiarito chi abbia realmente deciso di includere Mephisto nella trama di Ironheart, lasciando intendere che si sia trattato di una scelta condivisa con i vertici Marvel. “Vorrei poter rispondere più chiaramente. Non è stata solo una mia decisione”, ha dichiarato. “Marvel mi ha dato l'autorizzazione per inserirlo. Non so cosa accadrà ora al personaggio o a Sacha nel MCU. Ma da fan, spero davvero che appaia ancora molte volte”.

Questa dichiarazione, poco decisa e piuttosto evasiva, suggerisce che la presenza di Mephisto sia frutto di una scelta collettiva, forse maturata a livello esecutivo. Non è difficile credere che la decisione sia stata presa per attirare l’attenzione su una serie che si temeva potesse non suscitare particolare attesa. Il personaggio di Riri Williams, pur essendo interessante, ha una storia editoriale piuttosto recente: è comparsa per la prima volta nei fumetti nel 2016, nel numero 7 di Invincible Iron Man. Il suo debutto cinematografico in Black Panther: Wakanda Forever nel 2022 non è bastato a trasformarla in un’icona immediata, e la sua serie personale sembrava necessitare di un incentivo potente per imporsi all’attenzione del pubblico.