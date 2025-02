Oceania 2, ecco quando esce su Disney+

Oceania 2, l’ultima avventura di Vaiana e Maui, arriverà il 12 marzo su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Secondo la sinossi ufficiale, il sequel dell’amato lungometraggio Walt Disney Animation Studios riunisce dopo tre anni i due protagonisti per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve infatti solcare le acque pericolose e dimenticate dei lontani mari dell’Oceania per un’avventura diversa da sempre. Diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, e prodotto da Christina Chen e Yvett Merino, il film vanta le musiche delle vincitrici del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetia Foa’i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina. La colonna sonora originale è disponibile su Spotify, Apple e Amazon Music.