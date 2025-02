Win or Lose, la prima serie tv Pixar debutta sul piccolo schermo

C’è grande attesa per Win or Lose, la prima serie televisiva firmata da Pixar che tra pochi giorni debutterà sul piccolo schermo. Questa nuova avventura animata, la primissima per il piccolo schermo, Pixar Animation Studios è pronta a conquistare gli spettatori di Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Si tratta di una meravigliosa storia di sport, crescita personale ed emozioni profonde che arriverà sulla piattaforma di streaming a partire dal 19 febbraio 2025.



Questo progetto rappresenta una vera e propria pietra miliare nella storia dello studio d’animazione, noto per aver dato vita a capolavori come Toy Story, Inside Out e Coco. Win or Lose è infatti la prima serie originale creata interamente da Pixar, che fino a oggi si era dedicata principalmente alla produzione di lungometraggi cinematografici e di cortometraggi.

Sarà raccontata una storia di sport, sfide personali e relazioni umane, narrata con quell’inconfondibile tocco emozionale dello studio, diventato ormai la cifra stilistica di Pixar. Il progetto promette di essere un’esperienza narrativa coinvolgente, capace di trasmettere messaggi profondi attraverso un racconto animato ricco di dettagli e sfumature.

Potete guardare il trailer ufficiale della serie televisiva animata Win or Lose nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.