6/9 ©Getty

Come rilanciato dall’ANSA, Ellen Pompeo ha dichiarato: “Le stelle mi hanno assistita per tutta la vita. Sono a milioni di chilometri da dove avrei mai sognato di arrivare. Ho imparato come stare qui, come comportarmi, come godermi tutto grazie alle persone che ho incontrato lungo il percorso. Mi hanno insegnato tantissimo”

Serie TV, guarda tutti i video