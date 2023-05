Digiuno intermittente, Erzegovesi: non adatto ai più giovani

"Io consiglio il digiuno fisiologico cioè il classico 12-12, in cui si finisce di mangiare alle 20 e si riprende alle 8 del mattino dopo con la colazione, quindi per 12 ore non si ingerisce nulla se non acqua o tisane" ha spiegato lo psichiatra e nutrizionista, aggiungendo: "Le uniche categorie per le quali non è indicato sono tutte quelle in accrescimento quindi bambini, adolescenti, donne in gravidanza, donne in allattamento"

In questi giorni si parla tanto di digiuno intermittente, un regime alimentare che ha dato indicazioni scientifiche positive ma che sicuramente non è per tutti. È fondamentale innanzitutto sottolineare che ogni dieta è legata alle esigenze specifiche delle singole persone e va seguita sotto controllo medico, e poi è da evitare il metodo “fai da te”. Abbiamo intervistato il dottor Stefano Erzegovesi, psichiatra, nutrizionista, divulgatore scientifico, esperto in nutrizione preventiva e disturbi alimentari, per capire meglio quali sono i benefici e i rischi di questo stile alimentare.

"Consiglio il digiuno fisiologico 12-12"

Prima di parlare di digiuno intermittente, bisogna definire cosa si intende per digiuno, che non significa necessariamente non mangiare nulla ma introdurre meno energia rispetto a quella di cui il nostro corpo ha bisogno, come per esempio nel cosiddetto giorno di magro, in cui si mangiano solo verdure, oppure carne, anche questa è una forma di digiuno. Si tratta quindi di un meccanismo che possiamo chiamare digiuno parziale.

Se identifichiamo questo digiuno con “intermittente” allora stabiliamo che è legato al tempo, diversamente dal digiuno continuo, in cui ci si astiene dal cibo o da alcuni cibi. Nel digiuno intermittente si scelgono delle finestre orarie in cui si fa una scelta che può essere di totale o parziale astinenza dal cibo. Nel digiuno classico, si può assumere acqua o tisane, chiaramente senza zuccheri e dolcificanti, e non si mangia nulla per tempi variabili, per cui ci sono persone che digiunano per un giorno, o per più giorni. Invece nel digiuno intermittente si sceglie una fine temporale. Ad esempio, si finisce di mangiare alle 16 e poi si riprende alle 8 della mattina dopo. Questo è il cosiddetto digiuno 8-16.

Oppure si fa un digiuno ancora più fisiologico, che è quello che io personalmente consiglio in generale a tutti prima di andare su digiuni di maggiore intensità, che, va sottolineato, diventano un atto medico e quindi come tali devono essere valutati attentamente da uno specialista che dovrà tenere conto anche dell’eventuale assunzione di farmaci o di patologie. Quando parlo di digiuno fisiologico intendo il classico digiuno 12-12, che consiglio di provare a tutti, in cui si finisce di mangiare alle 20 e si riprende alle 8 del mattino dopo con la colazione, quindi per 12 ore non si ingerisce nulla se non acqua o tisane.

E quali sono i benefici di un regime simile?

Innanzitutto è fondamentale per il proprio benessere non estremizzare il concetto, quindi non ridurre ulteriormente l’apporto di cibo. Ciò che è importantissimo da sapere riguardo al digiuno, è quello che accade a livello cellulare. Nel momento in cui le nostre cellule sentono che c'è aria di carestia e quindi sentono che l'apporto di nutrienti cala come nel digiuno, si attrezzano per sopravvivere con quello che hanno. Dobbiamo considerare le cellule come un ripostiglio di vecchie cose, pronte per essere bruciate. Col digiuno, per trovare nutrimento, si cominciano così a bruciare parti di cellula, e avviene una sorta di vero detox.

Tutti noi accumuliamo nel corso del tempo scorie di vario tipo, come organelli danneggiati o intere cellule che stanno cominciando ad andare nella fase di parabola discendente della loro funzionalità, che a questo punto si autoeliminano (cosiddetta apoptosi) in una sorta di auto digestione. Con il digiuno 12-12 l l'organismo, che è di un'intelligenza mostruosa, manda dei segnali per fermare qualsiasi processo di costruzione”. In questo modo i segnalatori ormonali che inducono alla crescita, rallentano e quindi rallenta anche la crescita tumorale o dell'infiammazione cronica.