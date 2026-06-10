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Fine scuola e rischio di iper-connessione, i consigli dei pediatri per gli adolescenti

Salute e Benessere
©IPA/Fotogramma

I professionisti del Bambino Gesù avvertono che l'estate può favorire iperconnessione, sonno irregolare ed esposizione a modelli estetici irrealistici. Invitano a mantenere routine, limitare smartphone e videogiochi e favorire attività all'aperto. Tra i rischi segnalati: isolamento, diete drastiche, allenamenti compulsivi e forte attenzione al peso 

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Con la chiusura delle scuole e l'estate alle porte, i pediatri dell'Ospedale Bambino Gesù invitano gli adolescenti a mantenere ritmi sonno-veglia regolari e a limitare l'uso di smartphone e videogiochi, soprattutto la sera e durante i pasti. L'avvio delle vacanze, osservano, può favorire comportamenti poco sani.

Più tempo online e attività da favorire

Studi indicano che durante i mesi estivi i ragazzi trascorrono 45-55 minuti in più al giorno online rispetto al periodo scolastico. I pediatri sottolineano l'importanza di attività sportive, tempo all'aria aperta e attenzione a eventuali cambiamenti improvvisi nell'alimentazione o a frasi ricorrenti e negative sul proprio corpo. Fondamentale anche promuovere relazioni offline e un dialogo non giudicante. 

I rischi legati alla rottura della routine 

Le vacanze comportano per molti adolescenti un cambio netto della quotidianità: meno routine, ritmi sonno-veglia alterati, più tempo trascorso online, meno contatti sociali diretti e maggiore esposizione ai contenuti social legati all'immagine corporea. In questo contesto possono emergere segnali di disagio emotivo, come isolamento sociale, diete drastiche, allenamenti compulsivi e forte attenzione al peso e all'aspetto fisico, anche in vista della cosiddetta "prova costume".

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L'analisi degli esperti 

"L'estate viene spesso associata a benessere e leggerezza, ma per alcuni adolescenti rappresenta un momento delicato", rileva Deny Menghini, responsabile di Psicologia del Bambino Gesù. "La chiusura delle scuole - prosegue - interrompe abitudini e relazioni quotidiane che per molti ragazzi hanno funzione protettiva. Allo stesso tempo aumenta l'esposizione ai social, utilizzati spesso per riempire il tempo e contro la noia di giornate meno scandite da impegni, così come ai modelli estetici irrealistici, con possibili ripercussioni sull'autostima e sul rapporto con il proprio corpo".

I dati su iperconnessione e sonno

In Italia il 30% dei ragazzi tra i 12 e i 17 anni supera le quattro ore di connessione quotidiana. Insieme all'iperconnessione si registra una significativa alterazione del sonno: fino al 70-80% degli adolescenti sperimenta il cosiddetto "social jet-lag", con addormentamento e risveglio spostati in avanti di ore.

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