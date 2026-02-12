Studenti e digitale: consapevoli dei rischi ma sempre più connessi

Il paradosso dei giovani che si dicono dipendenti dal digitale: il 77,5% degli intervistati in un sondaggio di Social warning - Movimento etico digitale afferma di non riuscire a fare a meno di stare davanti ai dispositivi ma 9 su 10 si dicono consapevoli che a rischio c’è la loro salute, sia mentale che fisica. Per Davide Dal Maso, fondatore della no profit che ha condotto il sondaggio, l’unica via d’uscita è l’educazione digitale