Lo studio

L'indagine che ha coinvolto 100 adulti di età compresa tra 39 e 52 anni, ha evidenziato che chi beveva caffè camminava circa 1000 passi in più al giorno rispetto ai soggetti del secondo gruppo. La ricerca si è soffermata anche sugli effetti a livello cardiovascolare e ha evidenziato che il consumo di caffè contenente caffeina non ha comportato un numero maggiore di contrazioni atriali premature giornaliere. In Europa come negli Stati Uniti, suggeriscono di non superare i 400 milligrammi di caffeina al giorno: ovvero massimo 3-4 tazzine di espresso o di moka.