Epidermolisi bollosa, cos'è la sindrome dei "bambini farfalla"

Come sottolinea l'Osservatorio Malattie Rare, l'epidermolisi bollosa si manifesta in diverse forme di gravità variabile. Come detto, l'EB non colpisce solamente la pelle ma può interessare anche le mucose interne, comprese quelle degli occhi. Ma se, ad esempio, riguarda la bocca o la gola, mangiare e deglutire diventano azioni particolarmente dolorose. Esistono tre tipologie principali di questa malattia: simplex, distrofica e giunzionale. In oltre la metà dei casi, l'epidermolisi bollosa insorge nella prima forma che è anche la variante meno grave, perché le formazione di bolle è spesso ristretta a zone come mani e piedi. La forma distrofica è legata, invece, al danneggiamento oppure anche all'assenza delle "fibrille di ancoraggio" che come spiegano gli esperti sono come "uncini di collagene presenti nelle giunzioni dermo-epidermiche". In questo caso, la formazione di bolle risulta piuttosto "generalizzata e costante e lascia cicatrici". La forma giunzionale, infine, si manifesta in circa l’1% dei casi e può essere letale già a partire dalla prima infanzia.