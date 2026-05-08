Sergio Muniz: "Mio figlio è nato con la sindrome dei bambini farfalla"

L'attore e la compagna Morena Firpo sono stati ospiti del programma People – Cambia il tuo punto di vista, dove hanno ripercorso i momenti della scoperta, diagnosi e accettazione

Sergio Muniz, attore e modello spagnolo noto al pubblico italiano anche per la vittoria all'Isola dei Famosi nel 2004, ha raccontato in televisione la storia di suo figlio Yari, quasi cinque anni, affetto da una forma rarissima di epidermolisi bollosa, la cosiddetta sindrome dei bambini farfalla. L'attore e la compagna Morena Firpo sono stati ospiti del programma People - Cambia il tuo punto di vista, dove hanno spiegato il percorso di scoperta, diagnosi e accettazione di una malattia che nel mondo conta solo quattro casi con le caratteristiche del loro bambino.

La bollicina sul dito

Tutto è cominciato con qualcosa di apparentemente insignificante: una piccola bolla sul dito di un neonato. I medici avevano ipotizzato che il bambino si succhiasse il dito in utero, e per qualche giorno quella spiegazione era bastata a tenere a bada la preoccupazione. Poi le bolle non sono sparite. Ne sono arrivate altre, e l'ospedale - in piena pandemia - è diventato un'attesa senza fine, con la famiglia trattenuta un giorno dopo l'altro senza risposte. La diagnosi è arrivata mesi dopo: epidermolisi bollosa, nella variante più rara che si conosca. Solo quattro casi simili a quello di Yari sono documentati in tutto il mondo. "Quando ti dicono che tuo figlio ha una malattia rara ti crolla il mondo addosso" ha detto Muniz in trasmissione. "È uno choc, ma poi lo guardi e capisci che non puoi arrenderti". La compagna Morena ha descritto il senso di irrealtà di quei momenti: la sensazione che tutto si fermi, che il mondo intorno smetta di avere senso. Poi, però, subentra qualcos'altro. "Dopo il primo momento non puoi restare fermo" ha aggiunto l'attore, "perché ti rendi conto che lui c'è e ha bisogno di te".