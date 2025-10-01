Obesità riconosciuta come malattia, il ddl è legge: si del Senato

Il ddl che riconosce l'obesità come malattia è legge. Il disegno, di iniziativa parlamentare e votato per alzata di mano, offre una serie di strumenti che vanno dalla prevenzione alla cura, dalla sensibilizzazione sociale alla raccolta dati. Previsto anche un piano di formazione per il personale medico sanitario e la creazione di un Osservatorio per lo studio dell'obesità che farà capo al Ministero della salute.

L’Italia è il primo Paese al mondo ad approvare una legge che riconosce l’obesità come una vera e propria malattia "progressiva e recidivante". Il Senato ha approvato il disegno di legge confermando quello licenziato dalla Camera. Il testo, di iniziativa parlamentare, prevede un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità, un piano di formazione per i medici e i pediatri e l'istituzione presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità. La maggioranza ha votato a favore, le opposizioni si sono astenuta perché chiedeva maggiori risorse e che l'obesità come tale rientrasse nei livelli essenziali di assistenza. Il testo, ha affermato il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alberto Barachini, "riconosce l'obesità come una malattia e offre una serie di strumenti per la lotta e il contrasto all'obesità. L'obesità non è un comportamento, un atteggiamento sbagliato del soggetto nei confronti del cibo e dell'alimentazione, ma è una vera e propria malattia progressiva e potenzialmente recidiva".

L’articolo 2 del testo approvato pone sottolinea l'importanza di garantire l’erogazione, ai soggetti affetti da obesità, delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza (Lea). Il testo pone inoltre come obiettivo quelli di finanziare un "programma nazionale per la prevenzione e la cura dell’obesità" che promuoverà una serie di iniziative come l’allattamento al seno, la promozione delle attività sportive e la conoscenza delle principali regole alimentari nelle scuole e tra i genitori fino a sostenere la formazione e l’aggiornamento in materia di obesità e sovrappeso tra gli studenti universitari, i medici di famiglia, i pediatri e il personale del Ssn.