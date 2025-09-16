Farmaci antiobesità costosi, metà pazienti interrompe entro un anno

"Questo livello di calo è preoccupante perché questi farmaci non sono pensati per essere una soluzione temporanea e rapida - ha spiegato l'autore principale, il Professor Reimar W. Thomsen del Dipartimento di Epidemiologia Clinica dell'Università di Aarhus e dell'Ospedale Universitario di Aarhus, Danimarca - affinché funzionino efficacemente, devono essere assunti a lungo termine. Tutti gli effetti benefici sul controllo dell'appetito si perdono se il farmaco viene interrotto". Originariamente sviluppati per il diabete, i recettori del GLP-1 si sono dimostrati promettenti nel promuovere la perdita di peso riducendo l'appetito e aumentando i segnali di sazietà dall'intestino al cervello. Tuttavia, i recettori del GLP-1 sono costosi e possono potenzialmente ampliare le disparità di salute, poiché l'obesità colpisce in modo sproporzionato le comunità emarginate di razza, etnia e socioeconomiche. Inoltre, il recupero di peso è comune una volta interrotta la terapia farmacologica, il che indica che potrebbe essere necessario continuare a prendere questi farmaci per non riprendere peso. Tuttavia, cresce la preoccupazione che molte persone possano interrompere la terapia farmacologica antiobesità poco dopo averla iniziata, ma i dati basati sulla popolazione rimangono scarsi.

I dati

Per fornire ulteriori prove, i ricercatori hanno utilizzato i dati dei registri sanitari nazionali per esaminare la probabilità e le ragioni dell'interruzione dell'uso di semaglutide per la perdita di peso in tutti gli adulti (di età pari o superiore a 18 anni) senza diabete che hanno iniziato il trattamento tra la data di lancio del farmaco in Danimarca (1 dicembre 2022) e il 1 ottobre 2023. Dei 77.310 pazienti identificati che assumevano per la prima volta semaglutide per la perdita di peso, oltre la metà (40.262; età media 50 anni, 72% donne) non lo assumeva più dopo un anno, con il 18%, il 31% e il 42% che interrompevano il trattamento rispettivamente entro 3, 6 e 9 mesi. Perché così tante persone interrompono l'assunzione del farmaco? L'analisi ha rilevato che il fattore più comune che influenza la probabilità di interruzione del trattamento è l'età: i pazienti più giovani di età compresa tra 18 e 29 anni hanno il 48% di probabilità in più di interrompere il trattamento entro il primo anno rispetto a quelli di età compresa tra 45 e 59 anni, dopo aver controllato le differenze di genere. Analogamente, i pazienti residenti in aree a basso reddito hanno il 14% di probabilità in più di interrompere il trattamento entro il primo anno rispetto a quelli residenti in aree ad alto reddito. Entrambi questi fattori evidenziano il probabile impatto degli elevati costi di questi farmaci (2000 euro all'anno per la dose più bassa di semaglutide a giugno 2025), che rappresentano un importante ostacolo al trattamento per molte persone. Inoltre, le persone che avevano precedentemente assunto farmaci gastrointestinali (il che potrebbe indicare una maggiore vulnerabilità ai comuni effetti collaterali gastrointestinali avversi segnalati dagli utilizzatori di GLP1-RA, come nausea, vomito e diarrea) avevano il 9% di probabilità in più di interrompere l'assunzione di semaglutide entro il primo anno. Allo stesso modo, le persone con una storia di assunzione di farmaci psichiatrici avevano il 12% di probabilità in più di interrompere il trattamento entro il primo anno, mentre coloro che convivono con malattie cardiovascolari o altre patologie croniche avevano circa il 10% di probabilità in più di interrompere precocemente il trattamento, il che suggerisce anche una maggiore probabilità di sperimentare effetti avversi. "Questo è particolarmente preoccupante, dato che le persone con comorbilità legate all'obesità possono trarre i maggiori benefici dal trattamento", ha affermato il professor Thomsen. Lo studio ha inoltre rilevato che gli uomini avevano il 12% di probabilità in più di interrompere il trattamento entro un anno rispetto alle donne, il che potrebbe riflettere una perdita di peso insoddisfacente, dati i migliori risultati di perdita di peso generalmente osservati nelle donne che assumevano GLP-1RA rispetto agli uomini. "Questi risultati sono nuovi e gettano luce sulle ragioni degli alti tassi di interruzione precoce del semaglutide per la perdita di peso in un contesto reale - ha spiegato Thomsen – con oltre la metà degli adulti in Europa che convive con sovrappeso o obesità, capire chi può trarre i maggiori benefici da interventi che incoraggiano l'aderenza al trattamento è essenziale per migliorare l'uso del trattamento e i conseguenti risultati di salute e qualità della vita".

Nonostante gli importanti risultati, gli autori riconoscono diversi limiti dello studio, tra cui il fatto che misure antropometriche come l'IMC esatto non sono generalmente disponibili nei registri sanitari danesi e che non è stato possibile valutare il reddito individuale, la copertura assicurativa o la retribuzione personale, il che potrebbe in parte influenzare le conclusioni. Osservano inoltre che effetti collaterali più lievi, come disturbi gastrointestinali e altre potenziali cause di interruzione del trattamento, non possono essere rilevati completamente nei registri e sono stati probabilmente sottostimati. Infine, i ricercatori non disponevano di informazioni sull'entità della perdita di peso ottenuta dopo l'inizio della terapia con semaglutide.