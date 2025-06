“Globesity”: l’obesità al centro della puntata di Health

Secondo i dati dell’OMS, entro il 2035 una persona su quattro nel mondo sarà obesa. In Italia, il 33% della popolazione adulta è in sovrappeso e l’11,8% è obesa. Tra le donne sopra i 40 anni, 2 su 10 sono obese e il 30% è in sovrappeso, con un’incidenza maggiore nel Sud e tra le fasce sociali più fragili. Quattro ospiti d’eccezione hanno portato il loro punto di vista: Prof. Paolo Fiorina, endocrinologo e direttore dell’Unità di Endocrinologia e Diabetologia dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano; Dott.ssa Daniela Limonta, specialista in Scienza dell’Alimentazione; On. Roberto Pella, promotore della prima legge italiana sull’obesità; e Iris Zani, presidente della Federazione delle Associazioni Pazienti Obesi (FIAO).