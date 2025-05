Divieto delle sigarette in Francia, la fine di un’epoca?

La ministra della Salute francese ha annunciato che, dal 1° luglio, sarà vietato fumare sigarette tradizionali in tutti gli spazi pubblici all'aperto: dai parchi alle spiagge, dagli spazi davanti alle scuole alle fermate degli autobus. È un passo avanti significativo per un Paese in cui fumare resta ancora un gesto considerato "cool", ispirato dal cinema e dalle star