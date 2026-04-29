Il ministero della Cultura ha inviato gli ispettori alla Biennale di Venezia : obiettivo, acquisire informazioni sulla riapertura del Padiglione russo in vista della prossima Esposizione d'arte, in programma il 9 maggio. I funzionari stanno arrivando a Venezia. A quanto si apprende, alla base dei nuovi controlli ci sarebbe la decisione della Giuria internazionale di escludere dai premi Russia e Israele, in quanto guidati da leader "accusati di crimini contro l'umanità".

La posizione della Biennale

Nel giorno in cui il ministero della Cultura invia gli ispettori, per l'istituzione lagunare vale quanto ribadito più volte, da ultimo il 26 aprile: la Biennale "ribadisce l'assoluto rispetto delle norme, avendo agito in stretta osservanza delle leggi nazionali e internazionali vigenti e nei limiti delle proprie competenze e responsabilità". Nella stessa nota la Biennale chiariva che: "Nessun divieto delle sanzioni europee è stato 'aggirato', come affermato da ricostruzioni giornalistiche''. "Per quanto riguarda la partecipazione della Federazione Russa, in ogni passo, in ogni momento nel corso della preparazione della 61esima Esposizione d'Arte 2026, la Biennale di Venezia - sottolineava allora la nota della Biennale che viene ricordata oggi - si è responsabilmente impegnata nell'osservanza e applicazione delle sanzioni in essere e informando preventivamente le autorità governative. Con la Federazione Russa si sono avute le necessarie interlocuzioni, in primo luogo dal Presidente, come per ogni altro Paese, su tutte le procedure in essere, anche in materia di visti, come avviene per le centinaia di partecipanti provenienti da Paesi extra europei. Come avviene per tutti i Paesi riconosciuti dalla Repubblica Italiana proprietari di un Padiglione ai Giardini, che comunicano di partecipare alle Esposizioni d'Arte e di Architettura, anche per la Federazione Russa sono state valutate rigorosamente la fattibilità dei progetti e la conformità alle norme vigenti''.