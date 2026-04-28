Meloni: “Nuova proroga taglio accise forse più breve, aiuterà gasolio”

La premier in conferenza stampa dopo il Cdm che ha varato il decreto lavoro: oltre al provvedimento in vista del Primo maggio ha toccato molti punti di attualità. Sulle spese per la Difesa: “Non ho cambiato idea ma ora altre priorità”. Tra le ipotesi “estendere all'energia i 3,7 miliardi per sicurezza e difesa”. La presidente del Consiglio ha parlato anche del caso Minetti: “Mi fido del ministro Nordio, escludo le dimissioni. Nell'iter per la grazia niente di errato”

Meloni: “Nuova proroga taglio accise forse più breve e aiuterà di più il gasolio”

Il governo sta valutando "un'ulteriore proroga" del taglio delle accise", che potrebbe essere "più breve delle precedenti" e "non più in maniera orizzontale: il gasolio ha avuto un aumento più significativo della benzina" e quindi il taglio "potrebbe impattare più sul gasolio che sulla benzina, per avere un impatto meglio distribuito”, ha detto la presidente del Consiglio. "Seguiamo il tavolo negoziale, cerchiamo di tenerci abbastanza ancorati all'andamento della situazione ma non abbiamo ancora definito la tempistica precisa delle settimane a cui si riferirà la proroga del taglio".

Meloni: “Non ho cambiato idea sulle spese per la Difesa ma ora altre priorità”

"Non ho cambiato idea come ho già detto sul tema delle spese di Difesa" e "me ne assumo la responsabilità perché lo so che è un tema che non ha grandissima popolarità. Però io penso che le persone responsabili debbano anche fare quello che è giusto non solamente quello che è immediatamente popolare, quindi io non ho cambiato idea sul tema delle spese di Difesa" che restano "una priorità assoluta" ma "non nell'attuale contesto" nel quale "devo oggi dare la priorità a quello che accade a livello economico, perché se non ho più una nazione non c'è manco bisogno che la difendo”, ha detto Meloni rispondendo a una domanda sulle spese per la Difesa. "Magari non faremo tutto quello che potevamo fare o che avremmo dovuto fare, cerchiamo di far quadrare i conti" in base "alle priorità".