Caro carburante, credito di imposta su gasolio agricolo: la misura

L’intervento, poi, non ha fermato le proteste: una rappresentanza di agricoltori dei territori di Fiumicino, Cerveteri, Ladispoli, Anguillara, con i loro trattori, si è radunata in presidio lungo la via Aurelia, al km 29, tra Torrimpietra e Granaretto, vicino al bivio per Bracciano e Tagliatella. È lo stesso punto dove, in passato, hanno preso forma altre proteste degli agricoltori delle zone nord di Roma. Al centro della mobilitazione e del malcontento, c’è l'aumento dei costi per il carburante, i fertilizzanti, la plastica per il confezionamento dei prodotti e per altri fattori di produzione. I manifestanti hanno chiesto nuove misure di sostegno.

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