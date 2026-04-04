Pasqua e Pasquetta 2026, ecco quali supermercati restano aperti

Diversi consumatori, alle prese con la spesa dell’ultimo minuto, si chiedono se i supermercati siano aperti il 5 aprile, domenica di Pasqua, e il 6 aprile, lunedì di Pasquetta. Non esiste una risposta univoca: diverse catene hanno dato indicazioni sui due giorni, altre hanno lasciato la decisione ai punti vendita. Alcuni negozi, quindi, risultano aperti mentre altri – soprattutto a Pasqua – chiudono. La maggior parte, comunque, anche in caso di aperture straordinarie, prevede orari ridotti rispetto al solito. Inoltre, alcuni supermercati potrebbero essere aperti soprattutto nei centri più grandi, mentre nei comuni più piccoli è possibile che i punti vendita si concedano la chiusura in uno o in entrambi i giorni festivi.



Di seguito, ecco i dettagli - catena per catena e in ordine alfabetico - su aperture e possibili orari ridotti. Con un suggerimento: per essere sicuri di non arrivare davanti al supermercato e trovarlo chiuso, è sempre meglio controllare prima i dettagli del punto vendita che c’interessa. Per le catene della grande distribuzione si può fare online, consultando i loro siti, mentre in altri casi si può provare a telefonare direttamente al punto vendita.

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