Pasqua e Pasquetta 2026, ecco quali supermercati restano aperti

Introduzione
Domenica 5 aprile e lunedì 6 aprile, in tutta Italia, sono giorni festivi: si celebrano, infatti, la Pasqua e la Pasquetta. Ecco i supermercati che restano aperti in questi due giorni e gli orari che seguono
Quello che devi sapere
I supermercati
Diversi consumatori, alle prese con la spesa dell’ultimo minuto, si chiedono se i supermercati siano aperti il 5 aprile, domenica di Pasqua, e il 6 aprile, lunedì di Pasquetta. Non esiste una risposta univoca: diverse catene hanno dato indicazioni sui due giorni, altre hanno lasciato la decisione ai punti vendita. Alcuni negozi, quindi, risultano aperti mentre altri – soprattutto a Pasqua – chiudono. La maggior parte, comunque, anche in caso di aperture straordinarie, prevede orari ridotti rispetto al solito. Inoltre, alcuni supermercati potrebbero essere aperti soprattutto nei centri più grandi, mentre nei comuni più piccoli è possibile che i punti vendita si concedano la chiusura in uno o in entrambi i giorni festivi.
Di seguito, ecco i dettagli - catena per catena e in ordine alfabetico - su aperture e possibili orari ridotti. Con un suggerimento: per essere sicuri di non arrivare davanti al supermercato e trovarlo chiuso, è sempre meglio controllare prima i dettagli del punto vendita che c’interessa. Per le catene della grande distribuzione si può fare online, consultando i loro siti, mentre in altri casi si può provare a telefonare direttamente al punto vendita.
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Aldi
Partiamo da Aldi. La catena ha deciso che il 5 aprile, giorno di Pasqua, tutti i punti vendita rimarranno chiusi. Il 6 aprile, a Pasquetta, tutti i punti vendita seguiranno l’orario domenicale. Per verificare l’orario domenicale del proprio negozio di riferimento, meglio controllare sul sito.
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Bennet
I supermercati Bennet si muovono in ordine sparso: alcuni hanno optato per l’apertura sia il 5 aprile sia il 6, altri per la chiusura in entrambi i giorni, altri ancora restano aperti a Pasquetta e chiudono a Pasqua. Per essere certi di trovare il proprio punto vendita di riferimento aperto, meglio controllare qui.
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Carrefour
Anche per Carrefour, ogni punto vendita decide in autonomia se rimanere aperto nei giorni festivi o chiudere. In linea generale, molti negozi sono chiusi a Pasqua e molti restano aperti a Pasquetta. Attenzione anche alle aperture con orari ridotti. Il suggerimento è quello di controllare il sito della catena per avere informazioni sul proprio supermercato oppure di chiamare il punto vendita per avere informazioni precise su eventuali chiusure o orari ridotti.
Conad
A Pasqua e Pasquetta, diversi punti vendita Conad restano aperti con orari speciali. “Conad ha predisposto un piano di aperture straordinarie che copre capillarmente il territorio, assicurando a tutti la possibilità di completare la spesa anche nei giorni rossi del calendario”, spiega l’azienda. E ancora: “Per venire incontro alle tue esigenze, molti dei nostri punti vendita in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e in molte altre regioni resteranno aperti con orari dedicati. Trovare un negozio Conad aperto vicino a te è semplicissimo. Ti basterà consultare l’elenco o utilizzare il nostro store locator”.
Coop
Per quanto riguarda Coop, la maggior parte dei punti vendita sarà chiusa domenica 5 aprile. Per Pasquetta, invece, molti supermercati saranno aperti ma con orario ridotto. Per sapere cosa ha scelto di fare il negozio a cui si è interessati, meglio verificare l’eventuale apertura sul sito.
Crai
Anche i punti vendita Crai non seguono una linea comune: la maggior parte sarà chiusa a Pasqua, mentre altri saranno aperti con orario ridotto. Più numerosi quelli aperti a Pasquetta, spesso con orario diverso rispetto al solito. Meglio controllare il proprio punto vendita qui.
Esselunga
I punti vendita Esselunga resteranno chiusi a Pasqua, quindi domenica 5 aprile. A Pasquetta, invece, la maggior parte dei negozi sarà aperta con orario domenicale (di solito è 8-20). Sempre meglio, comunque, verificare sul sito.
Eurospin
Molti punti vendita Eurospin saranno chiusi a Pasqua, mentre quelli che resteranno aperti seguiranno un orario ridotto. A Pasquetta la maggior parte dei supermercati sarà aperta. Qui si possono verificare gli orari.
Famila
I punti vendita Famila saranno chiusi la domenica di Pasqua, mentre a Pasquetta saranno quasi tutti aperti ma molti seguiranno un orario ridotto. Meglio, come sempre, verificare sul sito.
Il Gigante
I punti vendita de Il Gigante si muovono in ordine sparso: alcuni apriranno sia a Pasqua sia a Pasquetta con orario ridotto, altri chiuderanno in entrambi i giorni, altri ancora resteranno aperti solo in uno dei due giorni. Le aperture festive dei vari punti vendita sono elencate, con i rispettivi orari, su una pagina dedicata del sito.
Iper, La grande i
I negozi di Iper, La grande i saranno chiusi a Pasqua, quindi domenica 5 aprile. Saranno invece aperti il giorno dopo, il lunedì di Pasquetta, ma con orario spesso ridotto. Qui i dettagli.
Iperal
I supermercati Iperal prevedono diverse opzioni. Le due più gettonate sono queste: chiusura a Pasqua e apertura a Pasquetta dalle 8.30 alle 20, oppure apertura sia a Pasqua sia a Pasquetta e in entrambi i giorni orario 8-13. Ci sono però delle eccezioni, con alcuni punti vendita che resteranno aperti solo una delle due mattine: meglio verificare sul sito.
Lidl
I supermercati Lidl saranno chiusi a Pasqua e, tranne eccezioni locali, riapriranno a Pasquetta (spesso con orario ridotto). Sul sito sono segnalati gli orari dei vari punti vendita.
Md
La maggior parte dei punti vendita Md resterà chiusa a Pasqua, anche se alcuni prevedono l’apertura per mezza giornata. Il lunedì di Pasquetta, invece, quasi tutti i negozi saranno aperti ma seguiranno un orario diverso dal solito. Qui si possono verificare i dettagli.
Pam
I supermercati Pam seguono strade diverse: la maggior parte sarà chiusa a Pasqua e aperta a Pasquetta con orario ridotto, altri saranno aperti in entrambi i giorni (sempre con orario ridotto), altri ancora rimarranno chiusi sia domenica sia lunedì. Per scoprire cosa fa il punto vendita che c’interessa, meglio controllare qui.
Penny Market
I negozi Penny Market saranno chiusi a Pasqua. Lunedì 6 aprile, invece, saranno quasi tutti aperti ma con orari diversi dal solito. Qui ci sono tutte le informazioni.
Tigros
Tigros ha fatto sapere che tutti i suoi negozi resteranno chiusi a Pasqua. A Pasquetta, invece, saranno quasi tutti aperti ma con orari differenti. Qui i dettagli.
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