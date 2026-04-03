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Vacanze di Pasqua 2026, viaggi e turismo in Italia: giro d'affari da 3 miliardi di euro

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Nonostante le incertezze globali, legate soprattutto al conflitto in Medio Oriente, e nonostante i rincari del carburante, il turismo per Pasqua sarà su buoni livelli. Secondo le stime di CNA Turismo e Commercio, tra il 3 al 6 aprile si muoveranno in Italia circa 10 milioni di persone, con una componente domestica superiore al 90%, per un giro d’affari intorno ai 3 miliardi di euro.

Quello che devi sapere

I dati del turismo in Italia a Pasqua

Sul fronte domestico, una parte degli italiani ha anticipato la partenza per evitare i rincari di treni e aerei, indicati in media tra il 40% e il 60%. Circa 6 milioni di persone optano invece per una gita giornaliera, rafforzando il turismo di prossimità, mentre quasi 1,5 milioni scelgono strutture alberghiere ed extralberghiere. Per questi soggiorni sono attesi circa 2 milioni di pernottamenti nel fine settimana lungo.

 

Per approfondire:

Traffico a Pasqua e Pasquetta, le previsioni su strade e autostrade

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I turisti stranieri

I turisti stranieri, invece, raggiungeranno circa 700.000 arrivi con una media pernottamenti che farà arrivare a quasi 2 milioni le presenze complessive sostenute soprattutto dai flussi provenienti da Germania, Francia e Svizzera, mercati che stanno trainando il turismo extra domestico verso l’Italia nel primo trimestre del 2026.

 

Per approfondire:

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Preferenze per esperienze all’aria aperta

Le preferenze dei viaggiatori si orientano verso esperienze all’aria aperta, destinazioni naturali e lacustri, città d’arte e proposte legate all’enogastronomia che continua a rappresentare una quota superiore al 30% della spesa turistica complessiva.

 

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Gli stabilimenti termali

Per Pasqua riapre anche una parte rilevante degli stabilimenti termali stagionali e il comparto mette a disposizione circa 300 destinazioni. Le previsioni di Federterme Confindustria indicano per il weekend lungo circa 35mila arrivi negli hotel termali e 115mila presenze, con una permanenza media di 3,3 giorni. Il segmento intercetta una domanda che unisce benessere, salute e soggiorni di breve raggio, senza i costi e la complessità dei viaggi più lunghi.

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Vacanze tra modifiche di piani e attesa di sviluppi

Il clima di incertezza di questi ultimi mesi, comunque, sta influenzando le scelte di viaggio degli italiani: il 22% ha modificato i propri piani per le prossime vacanze, mentre un ulteriore 27% resta in attesa di sviluppi internazionali prima di decidere.

Inoltre, secondo un'indagine di mUp Research - per conto della piattaforma di comparazione prezzi e servizi Facile.it -, sono più di 2,9 milioni gli italiani che preferiscono festeggiare la Pasqua senza muoversi da casa e almeno 920mila quelli che, per via della guerra, hanno deciso di annullare il viaggio organizzato prima dello scoppio del conflitto.

 

Andrea Polo, chief communication officer di Facile.it, ha spiegato: "Visto il periodo di grande incertezza e gli aumenti connessi in buona parte proprio al conflitto in Iran, molti hanno scelto spostamenti limitati al fine, per esempio, di risparmiare sulla benzina”. E , in effetti, l’8% di chi ha modificato destinazione, adduce ragioni economiche. Oltre che proprio il rincaro dei prezzi dei carburanti.

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Dato partenze in lieve calo rispetto al 2025

Nonostante ciò, le festività pasquali, come detto, restano per ora generalmente al sicuro. Il dato delle partenze di quest'anno però è in lieve calo rispetto al 2025, complice anche la programmazione più lenta, come emerge dall'osservatorio Confturismo Confcommercio e Swg. 

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I rincari sui voli

Il conflitto in Medio Oriente impatta in modo molto pesante soprattutto sulle tariffe aeree: secondo Assoutenti in media i prezzi dei biglietti crescono del 13,6%, ma su alcune tratte costano fino al 60% in più rispetto alle festività del 2025. Il rincaro più elevato, come scrive il Corriere della Sera, si registra sul collegamento Milano Malpensa-Brindisi: con partenza venerdì 3 aprile e ritorno martedì 7 aprile, il costo del biglietto sale del 60% rispetto all'identico viaggio nella Pasqua del 2025. Nelle stesse date per volare da Genova a Catania l'aumento sfiora il 36%, mentre è del 35% il rincaro sulla tratta Venezia-Brindisi. Ancora: +28% sulla Torino-Brindisi, +25% sulla Milano Linate-Cagliari. Si spende il 23% in più per volare da Bologna a Palermo, +22% da Venezia a Catania. In termini di valore assoluto, in alcuni casi la spesa minima supera i 500 euro a passeggero.

 

Per approfondire:

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