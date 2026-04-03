Il clima di incertezza di questi ultimi mesi, comunque, sta influenzando le scelte di viaggio degli italiani: il 22% ha modificato i propri piani per le prossime vacanze, mentre un ulteriore 27% resta in attesa di sviluppi internazionali prima di decidere.

Inoltre, secondo un'indagine di mUp Research - per conto della piattaforma di comparazione prezzi e servizi Facile.it -, sono più di 2,9 milioni gli italiani che preferiscono festeggiare la Pasqua senza muoversi da casa e almeno 920mila quelli che, per via della guerra, hanno deciso di annullare il viaggio organizzato prima dello scoppio del conflitto.

Andrea Polo, chief communication officer di Facile.it, ha spiegato: "Visto il periodo di grande incertezza e gli aumenti connessi in buona parte proprio al conflitto in Iran, molti hanno scelto spostamenti limitati al fine, per esempio, di risparmiare sulla benzina”. E , in effetti, l’8% di chi ha modificato destinazione, adduce ragioni economiche. Oltre che proprio il rincaro dei prezzi dei carburanti.