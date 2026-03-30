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Meteo, le previsioni per Pasqua e Pasquetta: bel tempo (oltre 20 gradi) con locali piogge

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Introduzione

La primavera 2026 è decisamente in ritardo, con temperature che tendono a essere instabili anche nei prossimi giorni e con valori sotto la media stagionale. Ma proprio in coincidenza con il weekend pasquale il tempo migliorerà decisamente, prima di lasciare (di nuovo) spazio a una fase piovosa.

Quello che devi sapere

Una settimana spezzata in due

Secondo ilmeteo.it, dopo una prima parte di settimana con una fase perturbata, nella seconda parte è atteso un cambiamento importante. Proprio a ridosso delle festività pasquali, l'alta pressione delle Azzorre dovrebbe riconquistare terreno, regalando sole su gran parte dell'Italia. Insomma, per il fine settimana di Pasqua, appare al momento sempre più probabile il ritorno dell'anticiclone, pronto a distendersi su gran parte dell'Europa occidentale e a coinvolgere anche il nostro Paese.

 

Per approfondire: Le previsioni meteo di Sky TG24

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Temperature oltre i 20 gradi

Se questa tendenza venisse confermata, sottolinea ancora ilmeteo.it, Pasqua e Pasquetta trascorrerebbero all'insegna della stabilità su buona parte dell'Italia, nonché di temperature in sensibile aumento, con valori oltre 20°C, soprattutto al Nord e su parte del Centro.

 

Vedi anche: Maltempo in Salento, crolla l'arco degli innamorati di Melendugno. FOTO

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Nuova settimana con la pioggia

Prima delle previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta, ecco cosa ci aspetta nei giorni a venire. Anzitutto, come spiega ilmeteo.it, una nuova perturbazione in arrivo dalla Scandinavia è attesa all'inizio di questa settimana, con precipitazioni previste dal pomeriggio di oggi, lunedì 30 marzo, sulle regioni centrali e localmente al Nordest, accompagnate da nevicate sull'Appennino a quote superiori a 900 metri. Al Nord è previsto tempo nuvoloso, con peggioramento dal pomeriggio. Previste precipitazioni, sempre a partire dalla fascia pomeridiana, su Centro e Sud. Calo delle temperature.

 

Leggi ancheWeekend delle Palme con freddo e piogge al Centro-Sud, cosa succede

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Temporali, nubifragi e nevicate

Tempo in peggioramento martedì 31 marzo, giornata in cui si prevedono piogge soprattutto al Centro-Sud. Condizioni di maltempo sulle regioni meridionali e sul medio e basso Adriatico con piogge, temporali, nubifragi e nevicate sotto i 700 metri sul versante adriatico, a 1200-1400 metri altrove. Molte nubi altrove. Non va meglio nemmeno mercoledì 1° aprile: come spiega ilmeteo.it, è previsto maltempo diffuso al Sud e venti forti di Bora e Grecale, e molte nubi altrove.

 

Leggi anche: Ciclone artico sull'Italia, venti di burrasca e neve a bassa quota

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Il colpo di coda del maltempo

La nuova ondata di maltempo colpisce anche giovedì 2 aprile. Secondo ilmeteo.it, la giornata sarà molto instabile su medio e basso Adriatico e al Sud con piogge e nevicate tra 1100 metri e 1300 metri. Sole al Nordovest, molti nubi sulla Romagna e sul versante tirrenico centrale. Cosa accadrà, invece, venerdì 3 aprile? Il tempo, anzitutto, rimarrà ancora instabile al Sud con precipitazioni sparse, più probabili tra pomeriggio e sera. Soleggiato invece al Nord, in Toscana, Umbria e Lazio con clima gradevole. Temperature in aumento nelle regioni settentrionali e centrali.

 

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Vigilia di Pasqua con il bel tempo

Le cose cambieranno proprio nei giorni delle festività. Per la vigilia di Pasqua, sabato 4 aprile, secondo ilmeteo.it su tutto il nostro Paese è prevista una pressione in rinforzo, ad eccezione di qualche residuo piovasco al Sud (escluse le isole). Le temperature saranno stazionarie, con tempo stabile e ampiamente soleggiato su quasi tutte le regioni. Si tratta di condizioni meteo che si trascineranno anche nella giornata successiva, quella di Pasqua.

 

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Pasqua con sole (ma locali piogge)

Il giorno di Pasqua, domenica 5 aprile, secondo ilmeteo.it la giornata sarà soleggiata su quasi tutta l’Italia. Dominerà l'alta pressione, con tempo stabile sulla Penisola. Ma, così come per sabato 4 aprile, si segnalano possibili locali piogge all’estremo Sud. Piovaschi, insomma, che derivano da quelli della giornata precedente. Per quanto riguarda i venti, soffieranno la Bora e il Grecale.

 

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Pasquetta stabile, poi si cambia

Anche per la giornata di Pasquetta, ossia lunedì 6 aprile, il tempo sarà in prevalenza stabile, con temperature in deciso aumento. Del resto, il weekend pasquale si inserisce, come detto, in un periodo di tempo soleggiato su quasi tutta l’Italia. Attenzione però: a Pasquetta sono previste locali precipitazioni pomeridiane sui rilievi, sotto forma di temporale primaverile.

 

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Un cambio radicale

Dopo il periodo pasquale, specialmente tra il 9 e il 10 aprile, arriverà una perturbazione atlantica. Il tempo, spiega ilmeteo.it, peggiorerà con temporali al Nord, che poi migreranno verso il Centro Italia. Le condizioni meteo, insomma, cambiano radicalmente: dalla stabilità soleggiata della vigilia di Pasqua, ma soprattutto di Pasqua e Pasquetta, si arriva a una instabilità diffusa con piogge e temporali sui settori settentrionali e centrali, specialmente tirrenici.

 

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