La nuova ondata di maltempo colpisce anche giovedì 2 aprile. Secondo ilmeteo.it, la giornata sarà molto instabile su medio e basso Adriatico e al Sud con piogge e nevicate tra 1100 metri e 1300 metri. Sole al Nordovest, molti nubi sulla Romagna e sul versante tirrenico centrale. Cosa accadrà, invece, venerdì 3 aprile? Il tempo, anzitutto, rimarrà ancora instabile al Sud con precipitazioni sparse, più probabili tra pomeriggio e sera. Soleggiato invece al Nord, in Toscana, Umbria e Lazio con clima gradevole. Temperature in aumento nelle regioni settentrionali e centrali.

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