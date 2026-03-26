È divenuta arancione da stamani alle 6 e resterà tale fino alle 21 di stasera l'allerta meteo diramata dal Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia per il forte vento che potrebbe imperversare sulla regione e sul capoluogo lombardo. Tra le disposizioni previste ci sono la chiusura dei parchi cittadini, dei cimiteri (tranne per le funzioni già programmate) e la raccomandazione a non sostare sotto piante e cantieri e a mettere in sicurezza dehors e vasi sui balconi. Saranno infatti possibili raffiche anche fino a 90 chilometri orari. Intanto, nella notte, Vigili del fuoco e Polizia locale non hanno segnalato cedimenti importanti o feriti. Il vento forte, che si è verificato ieri sera, e con qualche raffica stamani prima delle 7, dovrebbe intensificarsi nel pomeriggio.

vento - ©IPA/Fotogramma