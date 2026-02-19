Dopo giorni di sole, arriva una nuova perturbazione atlantica sulla nostra penisola che porterà piogge, venti forti e nevicate al Nord. In particolare, le precipitazioni si concentreranno sulle regioni del Nord e sul Triveneto, su quelle tirreniche centrali, in Umbria e in serata anche in Campania. Previste piogge sparse anche in Sardegna. Allerta gialla in Umbria e su parte di Calabria, Lazio, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia

Arriva un'ondata di maltempo sull'Italia. Dopo giorni di sole e un insolito accenno di primavera, una nuova perturbazione atlantica attraversa la nostra penisola portando piogge, venti forti e nevicate al Nord. In particolare, le precipitazioni si concentreranno sulle regioni del Nord e sul Triveneto, su quelle tirreniche centrali, in Umbria e in serata anche in Campania. Previste piogge sparse anche in Sardegna. Possibili nevicate a bassa quota al Nord e sopra i 1.400 metri anche al Centro. Per la giornata di oggi, è stata emessa un'allerta gialla in Umbria e su parte di Calabria, Lazio, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.

L'ondata di maltempo sull'Italia

Per la giornata di oggi, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede nevicate al di sopra dei 200-400 metri su Piemonte meridionale e nell'entroterra ligure di ponente e al di sopra dei 600-800 metri su Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Sono previsti anche venti forti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, e anche su Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Basilicata. Attesi venti di burrasca anche sulla Sardegna che potrebbero determinare violente mareggiate lungo le coste esposte.

Le previsioni di oggi, 19 febbraio

Nord: Precipitazioni intense in Lombardia, soprattutto al mattino, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Modeste le piogge anche in Emilia Romagna. Entro la serata le condizioni meteo migliorano su gran parte dei settori. Temperature massime attese tra i 5°C di Trento e Bolzano e i 10-13°C delle altre città.

Centro e Sardegna: La perturbazione si estende anche su Centro e Sardegna. Le piogge interesseranno la Toscana, l'Umbria e il Lazio e anche la Sardegna. Valori massimi delle temperature compresi tra i 10-11°C di Perugia e l'Aquila e i 18°C di Pescara.

Sud e Sicilia: Peggiorano anche al Sud le condizioni meteorologiche, con l'arrivo della perturbazione. Rovesci sparsi sulla Campania settentrionale. Nel corso del pomeriggio e poi sera le piogge interesseranno gran parte della regione. Nelle altre zone si registreranno nubi irregolari altrove. Temperature massime attese tra i 12°C di Potenza e i 16-17°C di tante città e i 19°C di Palermo.