Previsioni meteo, assaggio di primavera in Italia: ecco quando e dove

Per il weekend è previsto un robusto campo di alta pressione. Almeno fino a metà della prossima settimana è previsto tempo stabile e temperature di qualche grado sopra la media per l'Italia

Secondo quanto riporta ilmeteo.it non sarà solo un ritorno del bel tempo, ma anche e soprattutto un deciso aumento delle temperature. Nei prossimi giorni, in particolare nel corso del weekend, potremo raggiungere anche picchi di 22°C.

Quando

L’anticiclone delle Azzorre, per la prima volta dopo un lungo periodo di totale assenza, tornerà ad avvicinarsi all’Italia. In particolare da domenica 22 febbraio l’anticiclone investirà la penisola. Le temperature cominceranno a lievitare nei valori massimi, con un aumento che diventerà ancora più evidente all’inizio della prossima settimana, quando si raggiungeranno picchi prossimi ai 21/22°C.

Dove

Questi valori interesseranno soprattutto la Sicilia, ma anche il resto del Sud sarà colpito dal rialzo delle temperature, con punte di 17/18°C in regioni come Puglia e Calabria.

Un assaggio di primavera anche nelle regioni del Centro e del Nord. Sono attese punte di 16/17°C a Roma e Firenze, mentre al Nord si potranno raggiungere valori prossimi ai 14/15°C su molte aree della Valle Padana. Resta difficile, al momento, prevedere se e quando si verificherà una nuova inversione di tendenza; tuttavia, questo scenario più mite sembra destinato a prolungarsi almeno fino alla metà della prossima settimana.