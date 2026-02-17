Meteo, nevicate sul Alpi e Appennini. Piogge forti, ancora allerta arancione in CalabriaCronaca
Introduzione
Nevicate diffuse su tutto l'arco alpino e sull'Appennino, mentre il Sud è interessato da piogge anche forti. Scatta l'allerta arancione sulla Calabria tirrenica per temporali, rischio idraulico e idrogeologico, allerta gialla su aree di quattro regioni. Ecco il quadro meteo previsto per oggi, 17 febbraio, secondo l'Aeronautica Militare.
Quello che devi sapere
Nord: neve sulle Alpi e schiarite nel pomeriggio
Cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, con deboli piogge sui rilievi prealpini. Dalla tarda mattinata sono attese ampie schiarite. Le nevicate interesseranno gran parte dell'arco alpino con quota neve intorno ai 1.000 metri nella parte centrale e fino ai 750 metri in Trentino-Alto Adige.
Centro e Sardegna: piogge sparse e neve sull'Appennino
Cielo parzialmente nuvoloso, con precipitazioni locali su Sardegna, Umbria e Abruzzo. Dal primo pomeriggio si prevedono schiarite diffuse. Sull'Appennino centrale possibili nevicate oltre i 1.500 metri.
Sud e Sicilia: temporali e miglioramento in serata
Cielo molto nuvoloso su gran parte delle regioni con rovesci e temporali, più intensi sulla Puglia garganica, sulla Calabria e sul settore settentrionale della Sicilia. Nel pomeriggio è atteso un graduale miglioramento. Nevicate sull'Appennino meridionale oltre i 1.250 metri.
Temperature: rialzi al Centro-Sud, calo al Nord
Le minime aumentano al Centro-Sud e diminuiscono al Nord, soprattutto nel Triveneto. Le massime sono in aumento al Nord, mentre calano in Sardegna, Puglia e Basilicata, stazionarie sul resto del Paese.
Venti: forti e di burrasca sulle isole maggiori
Venti forti da nord-ovest su gran parte del territorio, con raffiche di burrasca sulle isole maggiori. In serata è prevista una graduale riduzione dell'intensità della ventilazione.
Mari: molto mossi o agitati
Mari centro-occidentali e meridionali tra agitati e molto agitati. L'Adriatico, inizialmente molto mosso, tenderà a divenire agitato o molto agitato nel corso della giornata.
