Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Meteo, nevicate sul Alpi e Appennini. Piogge forti, ancora allerta arancione in Calabria

Cronaca
©Ansa

Introduzione

Nevicate diffuse su tutto l'arco alpino e sull'Appennino, mentre il Sud è interessato da piogge anche forti. Scatta l'allerta arancione sulla Calabria tirrenica per temporali, rischio idraulico e idrogeologico, allerta gialla su aree di quattro regioni. Ecco il quadro meteo previsto per oggi, 17 febbraio, secondo l'Aeronautica Militare.

Quello che devi sapere

Nord: neve sulle Alpi e schiarite nel pomeriggio

Cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, con deboli piogge sui rilievi prealpini. Dalla tarda mattinata sono attese ampie schiarite. Le nevicate interesseranno gran parte dell'arco alpino con quota neve intorno ai 1.000 metri nella parte centrale e fino ai 750 metri in Trentino-Alto Adige.

1/6

Centro e Sardegna: piogge sparse e neve sull'Appennino

Cielo parzialmente nuvoloso, con precipitazioni locali su Sardegna, Umbria e Abruzzo. Dal primo pomeriggio si prevedono schiarite diffuse. Sull'Appennino centrale possibili nevicate oltre i 1.500 metri.

2/6
pubblicità

Sud e Sicilia: temporali e miglioramento in serata

Cielo molto nuvoloso su gran parte delle regioni con rovesci e temporali, più intensi sulla Puglia garganica, sulla Calabria e sul settore settentrionale della Sicilia. Nel pomeriggio è atteso un graduale miglioramento. Nevicate sull'Appennino meridionale oltre i 1.250 metri.

3/6

Temperature: rialzi al Centro-Sud, calo al Nord

Le minime aumentano al Centro-Sud e diminuiscono al Nord, soprattutto nel Triveneto. Le massime sono in aumento al Nord, mentre calano in Sardegna, Puglia e Basilicata, stazionarie sul resto del Paese.

4/6
pubblicità

Venti: forti e di burrasca sulle isole maggiori

Venti forti da nord-ovest su gran parte del territorio, con raffiche di burrasca sulle isole maggiori. In serata è prevista una graduale riduzione dell'intensità della ventilazione.

5/6

Mari: molto mossi o agitati

Mari centro-occidentali e meridionali tra agitati e molto agitati. L'Adriatico, inizialmente molto mosso, tenderà a divenire agitato o molto agitato nel corso della giornata. 

 

Leggi anche: Maltempo, piogge e mareggiate: danni in Calabria e Campania

6/6
pubblicità

Leggi anche

Cronaca

Bambino trapiantato con cuore danneggiato a Napoli, cosa sappiamo

Cronaca

Sabotaggi a treni dell’Alta Velocità, ecco il piano per la sicurezza

Cronaca

Iscrizioni scuola 2026-2027, scadenza prorogata al 21 febbraio

Cronaca

Ciclone di San Valentino, allerta meteo in Campania e Sardegna

Cronaca

Maltempo, allerta arancione in Sicilia e Calabria per nuovo ciclone