Introduzione

Nevicate diffuse su tutto l'arco alpino e sull'Appennino, mentre il Sud è interessato da piogge anche forti. Scatta l'allerta arancione sulla Calabria tirrenica per temporali, rischio idraulico e idrogeologico, allerta gialla su aree di quattro regioni. Ecco il quadro meteo previsto per oggi, 17 febbraio, secondo l'Aeronautica Militare.