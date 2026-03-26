Maltempo, neve e vento forte su diverse zone d'Italia. FOTO

Maltempo, neve e vento forte su diverse zone d'Italia. Grandine a Roma. FOTO
I fiocchi hanno imbiancato molte aree del Paese, dall’Emilia-Romagna fino al Veneto passando per l’Umbria e le Marche. Disagi e danni invece causati dal vento a Foggia, mentre una grandinata ha colpito Roma
- È arrivato in Italia il ciclone artico, che sta causando un’ondata di maltempo sulla Penisola e i cui effetti si sentiranno fino a domani. Tra gli effetti ci sono abbondanti nevicate, calo termico di 10 gradi e onde alte fino a 10 metri. (In foto, la nevicata sull'Appennino bolognese)
- Diverse zone del Paese sono state colpite in queste ore da nevicate: succede in Alto Adige, dove per il pericolo valanghe sono chiusi i passi Gardena e Sella. Nell’Aretino i Vigili del Fuoco hanno dovuto soccorrere un'automobilista e un camion bloccati dalla neve. E i fiocchi hanno imbiancato anche Castelluccio di Norcia e l'altopiano di Colfiorito tra Umbria e Marche. (In foto, la neve sull'Appennino bolognese)
- Anche in Emilia-Romagna è tornata a cadere la neve: da questa notte nevica in tutto l'Appennino, sopra i 600 metri, nel Bolognese. Dalle 3.30 di questa mattina sono in azione sulle strade provinciali dei tratti appenninici decine di spazzaneve della Città metropolitana per liberare le carreggiate dalla neve. Diverse le strade provinciali interessate.
- Un'abbondante nevicata fuori stagione ha interessato nelle ultime ore anche la montagna in Veneto. Le precipitazioni, iniziate nella serata di ieri e proseguite sino alla mattinata di oggi, hanno riguardato soprattutto le Dolomiti dove la coltre bianca è arrivata a 700-800 metri.
- Si sono registrate anche nevicate, a quote superiori di 700-800 metri, segnalate dalla Sala di Protezione civile e dall'ufficio viabilità della Città metropolitana di Firenze. Le criticità maggiori si sono registrate sul Passo della Colla e al Muraglione. Sulla Londa Stia gli spalaneve hanno avuto problemi a operare a causa di alberi caduti sulla strada. Neve anche nell’Aretino.
- Anche il Molise è stato colpito dal maltempo, e da questa mattina si registrano temperature in picchiata e in quota stamattina è tornata la neve. (In foto, neve sull’Appennino modenese)
- Sulla Capitale invece non è arrivata la neve, ma la grandine (in foto): anche Roma infatti è stata interessata dall’ondata di maltempo. A Genova si è registrato invece vento forte, con un volo proveniente da Napoli che è stato dirottato a Pisa.
- In provincia di Foggia i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire per la messa in sicurezza di alberi pericolanti e cartelloni pubblicitari a causa del forte vento che sta interessando tutta. (In foto: la grandinata che ha colpito Roma).
- Anche a Treviso si è abbattuto il maltempo, con danni causati dal vento e rami caduti sulla strada.
- Oggi, ha spiegato Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, "avremo venti di burrasca e raffiche di tempesta, Foehn al Nord-Ovest, Bora inizialmente sull'Alto Adriatico, Maestrale altrove; sulla Sardegna il Maestrale solleverà onde imponenti, classificate come mare "Grosso", con altezze comprese tra i 7 e i 10 metri la neve cadrà fino a quote collinari specie sul versante adriatico, le temperature massime crolleranno anche di 10°C". (In foto, danni del maltempo in Emilia-Romagna)
- Venerdì, ha aggiunto Tedici, "vivremo condizioni ancora più spiccatamente invernali: sono attese gelate notturne al Nord-Ovest fin sulle pianure, con minime sui -2°C. Abbondanti nevicate interesseranno l'Appennino centro-meridionale a quote di bassa collina. Persisteranno venti di burrasca e mareggiate sulle coste del Medio Adriatico, del Basso Tirreno e della Sardegna occidentale”. (In foto, il maltempo a Perugia)