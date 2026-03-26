Maltempo, neve e vento forte su diverse zone d'Italia. FOTO

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Maltempo, neve e vento forte su diverse zone d'Italia. Grandine a Roma. FOTO

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I fiocchi hanno imbiancato molte aree del Paese, dall’Emilia-Romagna fino al Veneto passando per l’Umbria e le Marche. Disagi e danni invece causati dal vento a Foggia, mentre una grandinata ha colpito Roma

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Meteo, è tornata la neve su gran parte Italia, anche a bassa quota

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