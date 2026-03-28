Introduzione
Dopo l'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia nei giorni scorsi, portando pioggia, freddo e raffiche di vento, l'ultimo weekend di marzo non accenna a miglioramenti delle condizioni meteorologiche. Nella giornata di sabato 28 marzo si registreranno ancora precipitazioni, soprattutto sul medio Adriatico e al Sud, mentre nel resto dello Stivale sono previste generali condizioni di bel tempo. Cieli prevalentemente nuvolosi invece per domenica 29 marzo, con possibili precipitazioni su Sicilia e Sardegna sud-occidentale. A partire dalla prossima settimana è atteso inoltre un nuovo peggioramento del quadro meterologico. Ecco le previsioni.
Quello che devi sapere
Ancora precipitazioni al Centro Sud
Nonostante i primi segnali di miglioramento del quadro meteorologico nelle prossime ore, soprattutto sulle regioni settentrionali, il tempo continuerà a essere parzialmente condizionato dalla presenza di un vortice balcanico che alimenterà un afflusso di aria fredda e instabile. Previsti ancora, nella giornata di sabato 28 marzo, rovesci sparsi e raffiche di vento nel versante adriatico del Centro e nel Sud, con nevicate a quote relativamente basse (tra i 500 e gli 800 metri lungo il medio-basso Adriatico, intorno ai 1000 metri sul basso Tirreno).
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Bel tempo al Nord
Nelle regioni settentrionali e sul medio Tirreno invece si registrerà una temporanea tregua dal maltempo a partire da oggi, 28 marzo. Su questi settori si registreranno generali condizioni di bel tempo con sole e solo alcuni innocui passaggi nuvolosi, ma senza precipitazioni. Al Nord e nelle zone interne del Centro si assisterà anche a un aumento delle temperature massine, mentre le minime risulteranno ancora basse.
Le previsioni di sabato 28 marzo
- Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo. Entro sera nubi in aumento al Nordovest. Temperature con valori massimi attesi tra i 15 e i 17°C su tutte le città.
- Centro e Sardegna: Il tempo sarà compromesso da precipitazioni irregolari su Marche meridionali, Abruzzo e Molise con piogge sparse e nevose sopra i 500-800 metri. Sul resto delle regioni il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, più sereno sull'alta Toscana e in Sardegna. Valori massimi compresi tra i 5°C di Campobasso e i 17-18°C di Firenze e Roma.
- Sud e Sicilia: La giornata sarà contraddistinta da un tempo instabile, con molte nubi e precipitazioni sparse soprattutto sugli Appennini, dove potranno registrarsi anche nevicate mediamente sopra i 900 metri. Massime attese tra i 4°C di Potenza e i 12-15°C delle altre città.
Sole e qualche pioggia nella domenica delle Palme
Nella giornata di domenica 29 marzo si assisterà a una lieve risalita della pressione, con generali condizioni di stabilità sullo Stivale. Anche se la presenza di venti freddi e instabili provenienti da Nord potrebbe favorire la formazione di nuvole compatte su gran parte del Paese, con cieli anche coperti su molte regioni. Le piogge saranno tuttavia limitate e a carattere locale: interesseranno soprattutto alcuni settori della Sicilia e occasionalmente la Sardegna sud-occidentale.
Le previsioni di domenica 29 marzo
- Nord: Tempo asciutto e cieli molto nuvolosi o coperti un po' ovunque. Una temporanea instabilità interesserà le Alpi occidentali, soprattutto al mattino. Le temperature massime sono attese tra i 14 e i 17°C gradi su tutte le città.
- Centro e Sardegna: La pressione è in temporaneo aumento, con generali condizioni di tempo asciutto. I cieli saranno però molto nuvolosi o anche coperti su tante zone. Sulla Sardegna non si potranno escludere delle precipitazioni irregolari sui settori sudoccidentali. Valori massimi compresi tra gli 8-9°C di Campobasso e l'Aquila e i 17°C di Roma.
- Sud e Sicilia: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo asciutto, con cieli coperti o molto nuvolosi. Temperature massime attese tra gli 8°C di Potenza e i 17°C di Napoli e Palermo.
Peggioramenti nella settimana di Pasqua
La prossima settimana vedrà l'arrivo di una perturbazione in discesa dalla Scandinavia. La giornata di lunedì 30 marzo sarà caratterizzata da precipitazioni via via più intense sulle regioni centrali e localmente al Nord-Est, accompagnate dal ritorno della neve sull'Appennino oltre i 900 metri. Oltre all'instabilità, si registrerà anche un nuovo calo termico. Anche la giornata di martedì 31 marzo si preannuncia come un'altra giornata “invernale”, con piogge frequenti e localmente intense, anche a carattere temporalesco, soprattutto al Centro-Sud.