Introduzione

Dopo l'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia nei giorni scorsi, portando pioggia, freddo e raffiche di vento, l'ultimo weekend di marzo non accenna a miglioramenti delle condizioni meteorologiche. Nella giornata di sabato 28 marzo si registreranno ancora precipitazioni, soprattutto sul medio Adriatico e al Sud, mentre nel resto dello Stivale sono previste generali condizioni di bel tempo. Cieli prevalentemente nuvolosi invece per domenica 29 marzo, con possibili precipitazioni su Sicilia e Sardegna sud-occidentale. A partire dalla prossima settimana è atteso inoltre un nuovo peggioramento del quadro meterologico. Ecco le previsioni.