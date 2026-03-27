Introduzione
Non si ferma l'ondata di maltempo sull'Italia. Anche nelle prossime ore si prevedono condizioni meterologiche di instabilità che porteranno piogge, temporali e nevicate fino a basse quote su molte regioni, soprattutto sul versante adriatico e su parte del Sud. Nel weekend si assisterà invece a una breve tregua, con un generale miglioramento su buona parte dello Stivale, specialmente nella giornata della domenica delle palme del 29 marzo. Grazie a un temporaneo aumento della pressione, l'ultimo fine settimana del mese sarà caratterizzato da bel tempo, con qualche eccezione. Ecco le previsioni.
Quello che devi sapere
L'ondata di maltempo
A causa di un vortice di aria fredda, che dopo aver attraversato le regioni del Nord si è spostato verso l’area del basso Adriatico, si registrerano ancora piogge, temporali e nevicate fino a bassa quota. Nella giornata di venerdì 27 marzo, qualche piovasco interessa ancora le estreme regioni di nord est, come il basso Veneto, l’Emilia orientale e la Romagna. Previste precipitazioni più intense lungo le regioni adriatiche e su parte del Sud.
Vedi anche:
Maltempo, neve e vento forte su diverse zone d'Italia. Grandine a Roma. FOTO
Le previsioni di venerdì 27 marzo
Mentre al Nord inizieranno a registrarsi già generali condizioni di bel tempo, il freddo e le piogge continueranno invece a colpire la bassa Romagna, le Marche, i settori orientali dell’Umbria, l'Abruzzo, il Molise e gran parte del Sud, in particolare a ridosso dei rilievi di Basilicata e Calabria fino ai settori più settentrionali della Sicilia. Su queste zone sono previste precipitazioni diffuse, temporali e anche abbondanti nevicate lungo gli Appennini, con neve a basse quote.
Miglioramenti nel weekend
Dopo l'ondata di maltempo degli ultimi giorni, l'ultimo weekend di marzo sarà caratterizzato da un progressivo miglioramento delle condizioni meteo su buona parte dell'Italia, specialmente nel giorno della domenica delle palme, grazie a un temporaneo aumento della pressione. Nella giornata di sabato 28 marzo però si registrerà ancora instabilità su alcune regioni italiane, con l'ondata di maltempo che continuerà a condizionare parzialmente il quadro meteorologico.
Le previsioni di sabato 28 marzo
Nella giornata di sabato 28 marzo sono previste ancora piogge e locali temporali al Centro-Sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e su parte della Sicilia tirrenica. A causa delle correnti fresche settentrionali e delle temperature piuttosto basse per il periodo, sono attese anche ulteriori nevicate, intorno agli 800 metri di quota.
Sul resto del Paese inizierà invece ad avanzare l'alta pressione con un aumento delle temperature, soprattutto nei valori massimi al Centro-Nord, con punte oltre i 15°C.
Le previsioni di domenica 29 marzo
Nella giornata di domenica 29 marzo l’anticiclone avanzerà verso l’Italia, portando un temporaneo miglioramento. Si prevede infatti un tempo più stabile e soleggiato quasi ovunque. Nella domenica delle palme farà anche più caldo: le temperature supereranno i 16–17°C, con punte che potrebbero raggiungere i 20°C nelle ore centrali della giornata nelle principali città, come Firenze e Roma.
Dopo la "tregua" torna il maltempo
La “tregua” del weekend del 28 e 29 marzo sarà però temporanea. A partire dalla prossima settimana, si prevede l’arrivo di una serie di vortici che determineranno un nuovo peggioramento. Una nuova ondata di maltempo porterà infatti precipitazioni localmente anche molto abbondanti, soprattutto nel Centro-Sud.