Mentre al Nord inizieranno a registrarsi già generali condizioni di bel tempo, il freddo e le piogge continueranno invece a colpire la bassa Romagna, le Marche, i settori orientali dell’Umbria, l'Abruzzo, il Molise e gran parte del Sud, in particolare a ridosso dei rilievi di Basilicata e Calabria fino ai settori più settentrionali della Sicilia. Su queste zone sono previste precipitazioni diffuse, temporali e anche abbondanti nevicate lungo gli Appennini, con neve a basse quote.