TuttoFood Milano 2026: programma ed eventi da non perdere

Oltre 200 eventi in quattro giorni, 80 Paesi presenti e oltre 4 mila top buyers provenienti da tutto il mondo. Dall’11 al 14 maggio, conferenze, degustazioni e show cooking diffusi

In programma conferenze, degustazioni e show cooking diffusi per tutta la durata della manifestazione: grazie alla collaborazione con Origin, associazione che riunisce i Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari DOP e IGP, e con la Federazione Italiana Cuochi, le singole regioni si alterneranno in un calendario pensato per mettere in scena qualità, filiere e territori. Saranno presenti, tra le altre, le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Piemonte, Veneto, Toscana, Liguria, Marche, Lazio e Valle d'Aosta, insieme a rappresentanze europee tra cui Catalogna (Spagna), Tessaglia (Grecia) e Macedonia (Grecia). Un appuntamento che rappresenta anche l'avvio di un percorso più ampio. "Vogliamo portare questo modello oltre la dimensione fieristica e costruire un calendario europeo stabile di iniziative dedicate alle Indicazioni Geografiche, coinvolgendo territori, consorzi e ristorazione", dichiara l'assessore Beduschi. "Tuttofood è il punto di partenza - prosegue - di un lavoro che proseguirà nei prossimi mesi in diverse regioni europee". Le Indicazioni Geografiche oggi generano in Europa oltre 80 miliardi di euro di valore. In questo contesto l'Italia è leader sia per numero di prodotti certificati, con 891 riconoscimenti davanti a Francia (774) e Spagna (394), sia per valore economico, con un sistema che vale 20,7 miliardi di euro e un export di 12,3 miliardi. All'interno di questo scenario, la Lombardia, prima regione agricola italiana, si conferma uno dei motori della Dop Economy europea.

Dall'11 al 14 maggio, Tuttofood torna a Fiera Milano Rho con un programma di convegni ed eventi che coinvolgeranno i protagonisti della filiera agroalimentare -industria, distribuzione, istituzioni e mondo accademico - italiana e internazionale. A Tuttofood 10 padiglioni e 85 mila metri quadrati sono pronti ad accogliere circa 5 mila espositori, 4 mila top buyer, di cui oltre 200 reclutati attraverso la rete estera di ICE -Agenzia, e oltre 100 mila visitatori da 80 Paesi.

Le novità di quest'anno

Tra le novità di quest'anno, sarà possibile esplorare un’area speciale realizzata in collaborazione con T-ool (spin-off UniPr) e l'università di Parma concepita come uno shop digitale che, attraverso sofisticati sistemi di face monitoring ed eye tracking, traccia e interpreta il gradimento dei consumatori per i nuovi prodotti ispirati ai principi di responsabilità socio-ambientale. Presente anche un’area completamente rinnovata dedicata al fresco, la 'Tutto fruit & veg' che racconta le traiettorie evolutive dei prodotti ortofrutticoli freschi e processati. Da segnalare, in particolare, nel pomeriggio del primo giorno l'evento 'Fresh & produce retail Europe observatory', che ospiterà al suo interno il workshop 'Aop unione quarta gamma: dall'ipercompetizione alla governance del valore lungo la filiera', occasione di presentazione ufficiale di Aop unione quarta gamma, neonata associazione fra nove imprese significative della produzione nazionale che punta a sviluppare la categoria nei rapporti con la distribuzione moderna e il consumatore finale a livello europeo, e i dati di una ricerca per identificare le migliori insegne a livello europeo nella gestione dei freschi secondo il parere dei loro clienti che porterà all’assegnazione del primo 'Fresh & produce retail award'.



Esordiscono a Tuttofood le Ig europee grazie ad Arepo, l’'associazione delle Regioni europee per i prodotti di origine, che organizza una premiere per i prodotti del territorio a livello internazionale: una novità assoluta nel contesto delle fiere globali dell’agroalimentare. Immancabili gli appuntamenti dedicati ai premi, dal 'Better future award', in collaborazione con Mark Up e Gdoweek, che premia le innovazioni di prodotto sulla base di nuove categorie legate a Horeca, responsabilità sociale e private label, agli 'Alimentando awards, a cura di Alimentando.info, che valorizzeranno le migliori aziende del settore agroalimentare, focalizzandosi su innovazione di prodotto, marketing e comunicazione. Altra novità di quest’anno sarà la 'Global sourcing experience', un programma rivolto ai top buyer e distributori che, guidati da un opinion leader di settore, andranno alla scoperta di prodotti internazionali ad alto potenziale. Questo e molto altro nel fitto programma delle quattro giornate, che offriranno una panoramica completa sulle trasformazioni in atto in un settore in continua evoluzione e favoriranno un dialogo costruttivo sui grandi temi che lo guideranno nei prossimi anni.