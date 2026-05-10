TuttoFood Milano 2026: programma ed eventi da non perdere

Oltre 200 eventi in quattro giorni, 80 Paesi presenti e oltre 4 mila top buyers provenienti da tutto il mondo. Dall’11 al 14 maggio, conferenze, degustazioni e show cooking diffusi
Dall'11 al 14 maggio, Tuttofood torna a Fiera Milano Rho con un programma di convegni ed eventi che coinvolgeranno i protagonisti della filiera agroalimentare -industria, distribuzione, istituzioni e mondo accademico - italiana e internazionale. A Tuttofood 10 padiglioni e 85 mila metri quadrati sono pronti ad accogliere circa 5 mila espositori, 4 mila top buyer, di cui oltre 200 reclutati attraverso la rete estera di ICE -Agenzia, e oltre 100 mila visitatori da 80 Paesi.
Tra conferenze e show cooking
In programma conferenze, degustazioni e show cooking diffusi per tutta la durata della manifestazione: grazie alla collaborazione con Origin, associazione che riunisce i Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari DOP e IGP, e con la Federazione Italiana Cuochi, le singole regioni si alterneranno in un calendario pensato per mettere in scena qualità, filiere e territori. Saranno presenti, tra le altre, le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Piemonte, Veneto, Toscana, Liguria, Marche, Lazio e Valle d'Aosta, insieme a rappresentanze europee tra cui Catalogna (Spagna), Tessaglia (Grecia) e Macedonia (Grecia). Un appuntamento che rappresenta anche l'avvio di un percorso più ampio. "Vogliamo portare questo modello oltre la dimensione fieristica e costruire un calendario europeo stabile di iniziative dedicate alle Indicazioni Geografiche, coinvolgendo territori, consorzi e ristorazione", dichiara l'assessore Beduschi. "Tuttofood è il punto di partenza - prosegue - di un lavoro che proseguirà nei prossimi mesi in diverse regioni europee". Le Indicazioni Geografiche oggi generano in Europa oltre 80 miliardi di euro di valore. In questo contesto l'Italia è leader sia per numero di prodotti certificati, con 891 riconoscimenti davanti a Francia (774) e Spagna (394), sia per valore economico, con un sistema che vale 20,7 miliardi di euro e un export di 12,3 miliardi. All'interno di questo scenario, la Lombardia, prima regione agricola italiana, si conferma uno dei motori della Dop Economy europea.
Le novità di quest'anno
Tra le novità di quest'anno, sarà possibile esplorare un’area speciale realizzata in collaborazione con T-ool (spin-off UniPr) e l'università di Parma concepita come uno shop digitale che, attraverso sofisticati sistemi di face monitoring ed eye tracking, traccia e interpreta il gradimento dei consumatori per i nuovi prodotti ispirati ai principi di responsabilità socio-ambientale. Presente anche un’area completamente rinnovata dedicata al fresco, la 'Tutto fruit & veg' che racconta le traiettorie evolutive dei prodotti ortofrutticoli freschi e processati. Da segnalare, in particolare, nel pomeriggio del primo giorno l'evento 'Fresh & produce retail Europe observatory', che ospiterà al suo interno il workshop 'Aop unione quarta gamma: dall'ipercompetizione alla governance del valore lungo la filiera', occasione di presentazione ufficiale di Aop unione quarta gamma, neonata associazione fra nove imprese significative della produzione nazionale che punta a sviluppare la categoria nei rapporti con la distribuzione moderna e il consumatore finale a livello europeo, e i dati di una ricerca per identificare le migliori insegne a livello europeo nella gestione dei freschi secondo il parere dei loro clienti che porterà all’assegnazione del primo 'Fresh & produce retail award'.
Esordiscono a Tuttofood le Ig europee grazie ad Arepo, l’'associazione delle Regioni europee per i prodotti di origine, che organizza una premiere per i prodotti del territorio a livello internazionale: una novità assoluta nel contesto delle fiere globali dell’agroalimentare. Immancabili gli appuntamenti dedicati ai premi, dal 'Better future award', in collaborazione con Mark Up e Gdoweek, che premia le innovazioni di prodotto sulla base di nuove categorie legate a Horeca, responsabilità sociale e private label, agli 'Alimentando awards, a cura di Alimentando.info, che valorizzeranno le migliori aziende del settore agroalimentare, focalizzandosi su innovazione di prodotto, marketing e comunicazione. Altra novità di quest’anno sarà la 'Global sourcing experience', un programma rivolto ai top buyer e distributori che, guidati da un opinion leader di settore, andranno alla scoperta di prodotti internazionali ad alto potenziale. Questo e molto altro nel fitto programma delle quattro giornate, che offriranno una panoramica completa sulle trasformazioni in atto in un settore in continua evoluzione e favoriranno un dialogo costruttivo sui grandi temi che lo guideranno nei prossimi anni.
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