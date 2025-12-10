Le città dove si mangia meglio nel mondo, la classifica di TasteAtlas
Se per l'Unesco la cucina italiana è diventata patrimonio culturale immateriale dell'umanità, più di un motivo ci sarà. E lo conferma anche TasteAtlas che, ogni anno, stila diverse classifiche che riguardano il mondo culinario. Confermando il nostro Paese come quello dove mangiare è l'esperienza migliore in assoluto
- Quali sono le città dove si mangia meglio al mondo? A stabilirlo, anche per il 2025 è Taste Atlas, un vero e proprio l'atlante alimentare mondiale che cura classifiche che riguardano proprio il mondo culinario. C'è tantissima Italia nella top 10 che, al decimo posto, prevede Lima (Perù). I piatti da provare assolutamente? Ceviche (foto), lomo saltado, pollo a la brasa, picarones e tiradito.
- Cacio e pepe, carbonara (foto), tiramisù, pasta alla gricia e coda alla vaccinara. Sono i must have che, secondo questa speciale classifica, si devono provare se si passa dalle parti di Roma, al nono posto nella classifica delle 100 migliori città al mondo in cui mangiare.
- Il Wiener Schnitzel, specialità viennese composta da una sottile fetta di carne di vitello battuto, impanato (farina, uovo, pangrattato) e fritto nel burro chiarificato o nello strutto, servito con una spruzzata di limone e contorno di insalata di patate o lattuga è uno dei piatti da provare assolutamente se si passa da Vienna. La città austriaca è all'ottavo posto nella classifica di TasteAtlas.
- Foie gras, steak tartare, escargot (in foto), confit de canard e creme brulee. Sono questi, invece, i piatti top che andrebbbero provati a Parigi. La capitale francese risulta settima in questa speciale classifica culinaria.
- Ancora Italia nella top 10 di TasteAtlas, questa volta grazie a Genova. I piatti migliori in assoluto? Trofie al pesto (foto), farinata di ceci, cappon magro, trenette al pesto, ravioli alla genovese.
- Al quinto posto di questa "gustosa" classifica ecco Mumbai. I piatti da assaggiare se si passa da queste parti, secondo gli esperti, sono diversi, In primis il bhelpuri (foto), preparato con riso, verdure miste (come patate, cipolle, pomodori), sev (vermicelli croccanti di ceci), puri (piccole sfoglie croccanti) e varie salse agrodolci. Da non perdere anche il pav bhaji, il vada pav, il modak e il ragda pattice.
- Ai piedi del podio c'è Firenze con la sua bistecca alla fiorentina (foto) come piatto principale da non perdere assolutamente se si passa dalla Toscana. Al pari, anche della ribollita, delle pappardelle al cinghiale, dei crostini toscani e della pappa al pomodoro.
- Il tripudio tricolore nella classifica di TasteAtlas si completa con un podio tutto italiano. Al terzo posto c'è Bologna con le sue inconfondibili tagliatelle al ragù alla bolognese (foto), i tortellini in brodo, la cotoletta alla bolognese, le lasagne e la crescentina.
- Medaglia d'argento e secondo posto assoluto tra le 100 migliori città al mondo dove mangiare per Milano. Qui è d'obbligo assaggiare il risotto alla milanese (foto), ma anche la cotoletta alla milanese, l'ossobuco, la cassoeula ed il panettone.
- Il primo posto, in assoluto, va a Napoli che secondo questa classifica è la città dove mangiare è l'esperienza migliore in assoluto. I piatti da provare senza dubbio? La pizza margherita (foto), gli gnocchi alla sorrentina, le sfogliatelle, gli spaghetti alle vongole e le zeppole.