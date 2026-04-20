Vacanze in Montenegro, mare turchese più economico dei Balcani. FOTO

Italiani in vacanza in Montenegro: il mare turchese più economico dei Balcani. FOTO
Meno villaggi all inclusive, più località sconosciute: italiani ed europei vanno ormai alla ricerca di perle poco inflazionate e più economiche. E dopo il boom della Croazia, è arrivato il turno di un altro Paese della penisola balcanica: il Montenegro. La Croazia negli ultimi anni è diventata una delle destinazioni preferite dei turisti e di conseguenza ha subito un’impennata dei prezzi. Il Montenegro diventa quindi un’alternativa altrettanto bella ma più accessibile. Ecco le spiagge più belle
- Il Montenegro è un Paese piccolo ma offre panorami mozzafiato e molte spiagge nascoste, meta perfetta per i turisti che desiderano la quiete e il rumore del mare. Non mancano però anche luoghi di movida e spiagge attrezzate per andare incontro alle esigenze di tutti. Kotor Bay (in foto) è una splendida baia che, con le sue città medievali, è stata dichiarata patrimonio dell’Unesco.
- La città di Budva, invece, offre un’ampia gamma di divertimenti ed è adatta alle esigenze di tutti. Mare cristallino per gli amanti della spiaggia ma anche vita notturna e architetture storiche ricche di fascino.
- L’antica città si erge su un promontorio a picco sul mare. Le stradine in pietra sono molto suggestive e nascondono piccole piazze con fontane, balconi fioriti, chiese medievali e locali per bere e mangiare.
- Ulcinj, italianizzato in Dolcigno, è una città di poco meno di 20mila abitanti. Si trova nell’estremo sud della Dalmazia e affaccia sulla costa adriatica. È capoluogo del comune omonimo, situato all'estremità meridionale della Dalmazia, sulla costa adriatica. La città è stata fondata nel V secolo a.C. dagli Illiri ed è poi passata sotto la dominazione romana e bizantina.
- La spiaggia di Mogren Beach si trova vicino alla città di Budva. Facile da raggiungere e adatta a persone di qualsiasi età, è composta di sabbia anche se circondata da rocce e l’acqua è sempre molto pulita.
- Sabbia dorata e acqua cristallina. Becici Beach si trova non lontano dalla città di Budva ed è raggiungibile anche tramite sentieri facilmente percorribili. Si può stare nella spiaggia libera o anche noleggiare ombrelloni e lettini a prezzi economici.
- Sveti Stefan è un’isola a due passi da Budva che, di recente, è stata privatizzata per diventare un resort di lusso. La spiaggia dorata e il suono delle onde accompagnano un’esperienza di relax per tutti i turisti che, se vogliono, possono farsi coccolare in una delle Soa offerte dagli hotel della zona. L’antico villaggio di Sveti Stefan era un piccolo paese dei pescatori, fondato nel XV secolo.
- La piccola isola di San Giorgio si trova al largo della costa di Perasto, una cittadina perla di Kotor Bay. Si tratta di un’isola naturale sulla quale sorge un monastero benedettino del XII secolo dedicato, appunto, a San Giorgio.
- La spiaggia di Jaz si trova a circa 3 km dal centro di Budva. Lunga oltre 1,2 km, è divisa da un piccolo promontorio naturale: una parte misura circa 850 metri e l'altra, che in passato era usata come spiaggia per nudisti, è lunga circa 450 metri. Con la sua sabbia bianca e l’acqua azzurra e cristallina, è una delle spiagge più ambite dai turisti in Montenegro.
- La città di Tivat si affaccia sul mare delle bocche del Cattaro (Kotor Bay), una serie di insenature della costa della Dalmazia. Tivat è un angolo di lusso che ospita yacht e imbarcazioni di ogni tipo. Il porto conta 450 ormeggi e offre ai turisti la possibilità di una vacanza d’alto livello.