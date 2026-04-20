Vacanze in Montenegro, mare turchese più economico dei Balcani. FOTO

Meno villaggi all inclusive, più località sconosciute: italiani ed europei vanno ormai alla ricerca di perle poco inflazionate e più economiche. E dopo il boom della Croazia, è arrivato il turno di un altro Paese della penisola balcanica: il Montenegro. La Croazia negli ultimi anni è diventata una delle destinazioni preferite dei turisti e di conseguenza ha subito un’impennata dei prezzi. Il Montenegro diventa quindi un’alternativa altrettanto bella ma più accessibile. Ecco le spiagge più belle