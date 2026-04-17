Bambini in viaggio, Malaga la meta estiva perfetta

Malaga, affacciata sulla Costa del Sol, è una destinazione ideale per una vacanza in famiglia: clima mite, mare accessibile, tanta cultura e attività coinvolgenti anche per i più giovani. Buon viaggio!
- Spiagge attrezzate e sicure: Playa de la Malagueta è perfetta per i bambini grazie ai fondali bassi e ai servizi (docce, bar, noleggio lettini). Attività balneari: pedalò, kayak e giochi sulla sabbia permettono di alternare relax e divertimento. Chiringuitos: ristorantini sulla spiaggia dove gustare pesce fresco senza formalità.
- Alcazaba: una fortezza araba ben conservata che sembra uscita da un racconto. I ragazzi possono esplorare torri, cortili e mura. Castello di Gibralfaro: si raggiunge con una passeggiata panoramica; dall’alto si gode una vista spettacolare sulla città e sul porto. Teatro Romano: un sito archeologico compatto ma suggestivo, utile per avvicinare i più giovani alla storia antica.
- Museo Picasso: Malaga è la città natale dell’artista; il museo offre percorsi accessibili anche ai ragazzi.. Centre Pompidou Malaga: riconoscibile per la sua struttura colorata, propone mostre moderne e stimolanti. Museo Interactivo de la Música (MIMMA): uno dei più adatti ai bambini, dove è possibile provare strumenti musicali.
- Sea Life Benalmádena (a breve distanza): acquari, squali e attività educative. Parque de Málaga: un grande giardino urbano con piante tropicali, ideale per una pausa verde. Escursioni nei dintorni: sentieri facili e panoramici per piccole avventure all’aria aperta.
- Centro storico pedonale: perfetto per passeggiare senza stress tra negozi, gelaterie e artisti di strada. Mercato di Atarazanas: colori, profumi e assaggi per scoprire la gastronomia locale. Muelle Uno: zona moderna del porto con ristoranti, aree gioco e spesso spettacoli dal vivo.
- Piatti tipici da provare Senza dubbio le Espetos de sardinas (spiedini di sardine alla griglia), poi la Tortilla española e le Croquetas. Per chi ama i dolci churros con cioccolata calda, ideali per una pausa golosa.