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Fulmine cade in un campo di calcio durante partita: un morto

Mondo

Tragedia durante un torneo regionale allo stadio Santiphap, nella provincia di Narathiwat, nel sud della Thailandia. Un fulmine ha colpito il terreno di gioco mentre le squadre disputavano il match sotto un violento temporale monsonico. Safwan Awae, ala 24enne da poco tesserata dal semiprofessionista FC Yala, è morto in ospedale. Altri 12 giocatori hanno riportato ustioni

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Un fulmine si è abbattuto sul terreno di gioco durante una partita di calcio nel sud della Thailandia, uccidendo un giocatore e ferendone altri 12. È accaduto allo stadio Santiphap, nella provincia di Narathiwat, nel corso del torneo regionale Golok Cup, che riuniva formazioni amatoriali thailandesi e malesi. Le due squadre stavano giocando sotto un forte temporale monsonico quando la scarica ha colpito il campo.

La dinamica

Le immagini diffuse in rete mostrano un lampo accecante illuminare all'improvviso il terreno, seguito da fiamme e da una nube di fumo nel punto d'impatto. Nel panico, giocatori e spettatori si vedono correre attraverso il campo, mentre i compagni tentano di rianimare l'atleta colpito. Attorno al giocatore si è raccolta una piccola folla con ombrelli e una barella, per proteggerlo dalla pioggia battente in attesa dei soccorsi.

La vittima

A perdere la vita è stato Safwan Awae, 24 anni. Trasportato in ospedale in condizioni critiche, l'ala è morto poco dopo per la gravità delle ferite. "Nonostante l'équipe medica d'emergenza abbia fatto ogni sforzo per salvarlo, la vittima ha ceduto alle gravi lesioni riportate nell'incidente", ha dichiarato il capo della polizia Thun Sirikhunt, che ha confermato il decesso. La partita è stata sospesa. Tra i 12 giocatori feriti, tutti con ustioni, figura anche il 22enne malese Alif Ezzahan Zulkifli.

Il sogno del FC Yala

Safwan, che giocava sia come ala sia come attaccante, aveva da poco coronato un desiderio a lungo inseguito: la firma con il FC Yala, club semiprofessionistico che milita nella Thai League 3, girone meridionale. Sui social la società lo ha ricordato con un messaggio commosso, affidato a una formula di cordoglio della tradizione islamica e alle condoglianze alla famiglia del suo nuovo giocatore.

 

La stagione delle piogge

Il Sud-Est asiatico attraversa in questo periodo il culmine della stagione delle piogge, che va tipicamente da maggio a ottobre e porta temporali frequenti e allagamenti improvvisi in tutta la regione.

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